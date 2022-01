पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Bihar) दस्तक दे चुकी है. कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर तबादले (Bihar health department officers transferred) किए हैं. मेडिकल सेवा को दुरुस्त बनाने के लिए नए अधिकारियों की तैनाती प्रमुख पदों पर की है. 5 जिलों में नए सिविल सर्जन भी तैनात किये गये हैं. 5 निदेशक प्रमुख स्तर के पदाधिकारियों और पांच जिलों में नए सिविल सर्जनों की तैनाती की गई है. कुल 13 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गयी है.

ये भी पढ़ें: पटना में कोरोना पॉजिटिव 3 महिलाओं ने बच्चों को दिया जन्म, जानें नवजातों की रिपोर्ट

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डॉ. वीरकुंवर सिंह को निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण), वैशाली की सिविल सर्जन डॉ. उषा किरण वर्मा को निदेशक प्रमुख (प्रशासन), डॉ. अमरेंद्र प्रसाद सिन्हा को निदेशक प्रमुख, (प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा), क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुजफ्फरपुर डॉ. राकेश चंद्र वर्मा को निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल्स), अररिया के सिविल सर्जन डॉ. महेश्वर प्रसाद गुप्ता को निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) के पद पर तैनात किया गया है.

इसके अलावा अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग डॉ. अखिलेश कुमार को रोहतास का सिविल सर्जन, डॉ. विधानचंद्र सिंह को अररिया का सिविल सर्जन, डॉ. वीरेंद्र प्रसाद को गोपालगंज का सिविल सर्जन, डॉ. अखिलेश कुमार मोहन को वैशाली का सिविल सर्जन, डॉ. कौशल किशोर प्रसाद को किशनगंज का सिविल बनाया गया है.

इसके अतिरिक्त डॉ. सुधीर कुमार को अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, डॉ. रत्ना शरण को अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग एवं डॉ. कुमारी गायत्री सिंह को संचारी रोग पदाधिकारी पटना के पद पर तैनात किया गया है. माना जा रहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने तेजतर्रार अधिकारियों की तैनाती की है. स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शैलेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. अधिकारियों की तैनाती और तबादले को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: बिहार में हर घंटे मिल रहे 127 कोरोना के मरीज, 24 घंटे में पटना में 20 डॉक्टरों समेत 1314 संक्रमित

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP