पटना: नए साल में बिहार में कोरोना विस्फोटक (Corona Blast In Bihar) हो गया है. नए मामलों की संख्या 7.5 गुना रफ्तार से बढ़ने लगी है. 31 दिसंबर को प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 488 थी और प्रदेश में नए मामले 158 आए थे. वहीं 5 जनवरी को प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3697 हो गई है. प्रदेश में 5 जनवरी को नए मामलों की संख्या 1659 रही. राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित (Most Active Patient In Patna) मिले हैं.

Bihar Corona Update: यह आंकड़ा बीते 7 महीनों में सबसे ज्यादा है. इससे पहले 28 मई को जब संक्रमण अपने पीक पर था तब, 1 दिन में 1785 नए मामले मिले थे. 31 दिसंबर को नए मामले की संख्या जहां 158 थी वहीं, 5 जनवरी को नए मामले 1659 हो गए. प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमण के मामले 5 दिन में ही 10 गुना से अधिक बढ़ने लगे हैं.

घटा रिकवरी रेट: प्रदेश के कुल मरीजों की संख्या 31 दिसंबर को 488 थी. वहीं 5 जनवरी को यह बढ़कर के 3697 हो गई यानी कि, 7.5 गुना अधिक. प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी घटा है. 21 दिसंबर को रिकवरी प्रतिशत 98.27% था. वहीं 5 जनवरी को यह घटकर के 97.84 फीसदी हो गया है. प्रदेश में कोरोना से एक बार फिर मौतें बढ़ने लगी है. बुधवार को 2 मौत कोरोना से दर्ज की गई, जिसमें 1 गया में और एक पटना के एनएमसीएच में मरीज की मौत दर्ज की गई. अब कोरोना से प्रदेश में अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 12098 हो गया है.

बीते 24 घंटे की ही बात करें तो 24 घंटे में ही संक्रमण का आंकड़ा डबल हो गया है. मंगलवार 4 जनवरी को जहां नए संक्रमण के मामले 893 थे वहीं, 5 जनवरी बुधवार को नए मामले 1659 हो गए. बीते 24 घंटे में 184 मरीजों के ठीक होने के बावजूद एक्टिव मरीजों की संख्या 2222 से बढ़कर 3697 हो गई. इन सब में पटना जिला प्रदेशभर में हॉटस्पॉट बन गया है. संक्रमण के 3697 एक्टिव मामले में 2283 एक्टिव मामले पटना में ही है यानी कि, प्रदेश भर में संक्रमण के 61 फीसदी एक्टिव मामले पटना में ही है.

पटना बना हॉटस्पॉट: पटना में संक्रमण कितना अधिक फैला हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, पटना में 300 से अधिक चिकित्सक वर्तमान समय में कोरोना पॉजिटिव हैं. आधे दर्जन से अधिक माननीय भी संक्रमित हैं. जिसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, एक पूर्व मुख्यमंत्री और चार मंत्री शामिल हैं.

वहीं सीएम हाउस के 40 से अधिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. राजभवन के भी दर्जन भर कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं. नालंदा मेडिकल कॉलेज के अब तक 275 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं. वहीं पीएमसीएच के भी 22 से अधिक डॉक्टर पॉजिटिव हैं, जिसमें बुधवार को 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है.

पटना एम्स के भी 22 डॉक्टर पॉजिटिव हैं. राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला स्वास्थ्य समिति से जुड़े पटना के विभिन्न अस्पतालों के 30 से अधिक चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव हैं. सभी संक्रमण के हल्के और मध्यम लक्षण से संक्रमित हैं. ऐसे में सभी घर में खुद को होम आइसोलेट किए हुए हैं. पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के दो चिकित्सक पॉजिटिव हैं. संक्रमित मिलने वाले सभी चिकित्सक हाल ही में संपन्न हुए आईएमए के कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

साथ ही पटना में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Patna) ने बुधवार को रिकॉर्ड बनाया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमितों की संख्या 1015 तक पहुंच (Corona positive cases increasing in Patna) गई है. वहीं, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और उपाधीक्षक दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

इधर बिहार के मधुबनी में कोरोना (Corona in Madhubani) की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है. बुधवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव के कुल 24 मामले सामने आ चुके हैं. जिले के राजनगर एसएसबी कैंप में 76 लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई थी, जिसमें 20 जवान कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive cases increased in Madhubani) पाए गए हैं. एसएसबी के जवानों की तैनाती इंडो-नेपाल पर है.

