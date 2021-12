पटनाः बिहार के राजधानी पटना में क्रिसमस पर्व यानी प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के दिन तमाम गिरिजाघरों में हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का जन्म दिवस (Birthday of Lord Jesus Celebrated In Patna) मनाया जा रहा है. मसीही समाज और अन्य लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम (Christmas Celebrated In Patna) के साथ मना रहे हैं. पटनासिटी पादरी की हवेली स्थित चर्च में प्रभु ईसा मसीह के दर्शन के लिए अनुयायियों का तांता लगा रहा. इस अवसर पर चर्च में कैंडल जलाकर अनुयायियों ने प्रेम और करुणा के प्रतीक प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया.

पटना में सभी चर्च में बच्चे, बूढ़े और जवान पूरे उत्साह के साथ पहुंचे और इस त्योहार में शरीक हुए. खासकर बच्चे क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित दिखे और रंग-बिरंगे परिधान, सिर पर सांता क्लॉस का कैप पहने नजर आए. पटनासिटी के पादरी की हवेली स्थित चर्च में सांता ने लाल पोशाक में खड़े होकर टॉफी और केक बांटा.

वहीं, इस मौके पर चर्च में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए थे. लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिये विशेष सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाये गए थे. पादरी की हवेली के फादर ललित बाड़ा ने कहा कि प्रभु यीशु स्वर्ग की धरा से जन्म लेकर धरती पर उतरकर समाज में फैले कई बुराइयों का अंत किया. इसलिय सभी धर्मों का प्यार उन्हें मिलता है.

बता दें कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है. मान्यता के अनुसार इस दिन ईश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ था. जिसके बाद से आज के दिन को ईसाई धर्म के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन ईसाई समुदाय के लोग बाइबल, भजन, कीर्तन और पूरी दुनिया के लिए अमन-चैन, भाईचारा और शांति के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं. वहीं, क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइम की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाती है.

