पटनाः क्रिसमस और नए साल के जश्न ( Christmas And New Year Celebration ) में किसी तरह का खलल पैदा न हो इसे लेकर पुलिस मुख्यालय तत्पर है. नए साल में खुशियां मना रहे लोगों की सुरक्षा और कोविड के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण और पेट्रोलिंग की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की तैयारियां (Security For New Year Celebration 2022) की जा चुकी है. इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार (ADG Police Headquarters Jitendra Singh Gangwar) ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

सुरक्षा के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने थाना क्षेत्र में इंडोर या आउटडोर हो रहे कल्चर प्रोग्राम पर पूरी चौकसी बरतें. पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिला बल के अलावा जिलों में रिजर्व पुलिस बल सेवा में तत्पर रहेंगे. इसके अलावा अगर किसी जिलों को अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जरूरत होगी तो पुलिस मुख्यालय बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कंपनी को भी वहां लगाया जाएगा.

एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान

"कोरोना के मद्देनजर बिहार पुलिस के द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ मद्य निषेध कानून के अंतर्गत अभियान चलाकर माफियाओं और तस्करों को पकड़ा जा रहा है. बिहार में लगातार अपराध कर्मियों को पकड़ने हेतु अलग से टीमें गठित की गई हैं. पटना में बाइकर्स गैंग पर भी खास नजर रखी जाएगी. इसके अलावा लगातार एंटी लिकर टास्क फोर्स द्वारा कार्रवाई की जा रही है. जिला पुलिस, होमगार्ड और सशस्त्र पुलिस की जरुरत के हिसाब से इन्हें तैनात किया जाएगा."- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी पुलिस मुख्यालय

नए साल पर ज्यादातर लोग प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं. राजगीर, बोधगया, नालंदा सहित अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं. ऐसे में इन स्थानों पर विशेष सुरक्षा बरतने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि पटना में नए साल में ज्यादातर लोग चिड़ियाघर, पार्क जाना पसंद करते हैं. सड़कों से लेकर पिकनिक स्पॉट तक लोगों की भारी भीड़ रहती है, लिहाजा चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

