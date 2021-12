पटना: भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. बीती रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से (Birthday of Lord Jesus Celebrated In Patna) मनाया गया. वहीं दूसरी ओर क्रिसमस की खुशी राजधानी पटना में भी देखने को मिली. अशोक राजपथ स्थित कैथोलिक चर्च (Celebration in Catholic Church of Patna) में सैकड़ों इसाई भाई-बहनों ने भगवान यीशु के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोउल्लास और धूमधाम के साथ मनाया. प्रभु यीशु के जन्म के बाद चर्च के बाहर लोगों ने पटाखे फोड़ कर अपनी खुशी जाहिर की है.



ये भी पढ़ें- क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर सुरक्षा होगी दुरुस्त, पिकनिक स्पॉट पर विशेष सख्ती

दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों में पटना में बड़ी सादगी के साथ चर्चों में भगवान यीशु का जन्म उत्सव मनाया गया. हालांकि, इस साल पटना के अशोक राजपथ स्थित कैथोलिक चर्च में भगवान यीशु के जन्म से पहले ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था.

पटना में मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव

कैथोलिक चर्च में श्रद्धालुओं ने भगवान यीशु के जन्मोत्सव पर कैंडल जलाया और भगवान यीशु के संदेशों को सुनकर और उनके रास्ते पर चलने की शपथ ली है. साथ ही एक दूसरे को उपहार देकर त्यौहार को धूमधाम से मनाया. चर्च पहुंची युवतियों ने भगवान यीशु से प्रार्थना की है कि, प्रभु यीशु के कृपा से अगले वर्ष सब ठीक रहे और एक बार फिर से लोगों का जीवन पटरी पर आ सके.



ये भी पढ़ें- पटना के महावीर मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश पर लगी रोक

पटना के गिरजाघरों में इस साल कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए काफी कम संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल हुए. वहीं, पटना के कैथोलिक चर्च पहुंचे लोगों ने बताया कि, पिछले 2 वर्षो से वह संक्रमण के कारण इस उत्सव को धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे और इस वर्ष पटाखे छोड़कर लोग अपने प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP