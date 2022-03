नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में शनिवार को होली खेलने के विवाद में तीन लोगों को गोली मारने के मामले में दो लोगों की मौत शनिवार को ही हो गई थी. वहीं गोलीबारी में (Women Died In Firing In Nalanda) घायल एक अन्य महिला की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई. जिले के परवलपुर के अल्मा पंचायत में होली खेलने के दौरान हुई फायरिंग में तीन लोगों की मौत (Triple Murder In Nalanda) होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

ये भी पढ़ें- खगड़िया में भूमि विवाद को लेकर किसान की गोली मारकर हत्या

नालंदा में गोलीबारी में तीन लोगों की मौत: जानकारी के अनुसार परबलपुर थाना अंतर्गत अल्मा गांव में शनिवार को दो पक्षों में खून की होली खेली गई. दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई. घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. परिजनों ने बताया कि आपसी विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद फायरिंग होने लगी. वहीं, इस घटना में 2 लोगों की मौत शनिवार को ही हो गई थी. वहीं इलाज के दौरान आज एक और महिला आशा देवी की पावापुर में मौत हो गई.

आक्रोशितों ने किया था प्रदर्शन: बता दें कि यह घटना आपसी विवाद के कारण हुई. जैसे ही मौत की घटना गांव के लोगों को पता चली, सभी आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया था. वहीं इस गोलीबारी की घटना में आज घायल एक और महिला की मौत हो गई है. जिले में ट्रिपल मर्डर की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- बाइक सवार अपराधियों ने 3 युवकों पर किया चाकू से हमला, एक की मौत.. दो घायल

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP