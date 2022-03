सारण: बिहार के छपरा में शनिवार की शाम बाइक सवार अपराधियों ने नारायण राय नाम के एक युवक पर चाकू से हमला बोल दिया. वहीं, पीड़ित को बचाने दौड़े दो युवकों पर भी अपराधियों ने चाकू से हमला (Attack with knife on two youths in Saran) कर दिया. जिससे वह लोग घायल (Two youths injured in Saran ) हो गये. शोरगुल की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये. जहां एक की मौत हो गयी. घटना रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेंगर टोला की है.

अपराधियों ने चाकू से गोद दिया: बताया जाता है कि सेंगर टोला स्कूल के पास पुण्य देव राय का पुत्र नारायण राय एक गुमटी पर बैठा हुआ था. तभी बाइक सवार अपराधी पहुंचे और नारायण राय को चाकू से गोद दिया. वहीं, छुड़ाने गये युवकों पर भी अपराधियों ने हमला बोल दिया. इस घटना में नारायण राय की मौत हो गयी. जबकि उसे छुड़ाने गये दोनों युवक घायल हो गये. घायलों में योगेंद्र राय का 20 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार एवं नंदकिशोर राय का 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार शामिल है. जिसमे अजीत की स्थिति गंभीर है. दोनों रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेंगर टोला निवासी हैं.

पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप: इस घटना के बाद से सेंगर टोला गांव में मातम छाया हुआ है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस यदि पहले से ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो घटना नहीं होती.

