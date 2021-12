मुजफ्फरपुर: देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है. सभी जिलों के सिविल सर्जन को बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी सूची तैयार कर उन्हें शीघ्र वैक्सीन लगाने के लिए निर्देश दिया गया. जिसके मद्देनजर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी (Health Department Aware for Vaccination) लेने गांव में पहुंची.

बता दें कि मंगलवार के रामपुर और बलभदरपुर गांव का वैक्सीनेशन का स्वास्थ्य विभाग ने जायजा लिया. इस दौरान मौके पर पहुंची टीम ने गांव के लोगों से वार्तालाप किया और लोगों को वैक्सीन मिल रही है कि नहीं इसकी जानकारी मिली.

वहीं, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिरकारियों ने दस्तक टीम को घर-घर जाकर लोगों जागरुक करने का निर्देश दिया. जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, उन्हें बतायें कि वैक्सीन लेने से किसी तरह की कोई साइडइफेक्ट नहीं होगी. मेडिकल टीम पूरी तरह से उनकी देखभाल करेंगी.

