पटना: बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन (Corona Vaccine) दी जा चुकी है. बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है. इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron New Variant of Corona) को लेकर सरकार चिंतित है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Health Minister Mangal Pandey) ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हम तैयार हैं. उन्होंने कहा कि अबतक बिहार में ओमीक्रोन का केस नहीं (No Case of Omicron in Bihar) मिला है.

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि 125 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि मंगोलिया से आए विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई है. उसके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है. विदेश से जो लोग आ रहे हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पॉजिटिव पाए जाने पर जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जा रहा है. विदेश से आने वाले तमाम लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है.

गोपालगंज मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत बार शुरुआती दौर में जांच के लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लक्षण दिखने लगते हैं. जांच में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों को वैक्सीन दिया जाना है. इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है, बस आईसीएमआर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है. मंगल पांडे ने कहा कि अब भविष्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी. 125 अस्पतालों में निर्बाध रूप से ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है और हम आइसोलेशन बेड भी बढ़ाने जा रहे हैं.

आपको बताएं कि देश के 7 राज्यों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाना है. बिहार का नाम भी सूची में शामिल है. 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन के 3 डोज दिए जाएंगे. वैसे तो बिहार में स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

