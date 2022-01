खगड़ियाः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) है. इस दौरान शराब के साथ सफर करना सेना के सूबेदार को महंगा पड़ गया. खगड़िया रेल पुलिस ने 22 बोतल विदेशी शराब के साथ सेना के सूबेदार को गिरफ्तार (Subedar Arrested With Liquor in Khagaria) किया है. सूबेदार को गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया है. वह बेटी की शादी में राजस्थान अपने घर जा रहे थे. इस दौरान खगड़िया रेल पुलिस ने सूबेदार को गिरफ्तार कर लिया.

खगड़िया रेल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए खगड़िया स्टेशन पर बरौनी कटिहार रेल खंड से गुजरने वाली गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस में सेना छापेमारी की. इस दौरान सूबेदार रविंद्र सिंह को 22 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. खगड़िया जीआरपी के थानाध्यक्ष ने बताया कि सेना का सूबेदार रविंद्र सिंह राजस्थान का रहने वाला है और अपनी बेटी की शादी में घर जा रहा था. सूबेदार के पास से 22 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया, इसके बाद सेना के सूबेदार को हिरासत में ले लिया गया है.

थानाध्यक्ष ने बताया कि शराबबंदी को लेकर लगातार रेल पुलिस स्टेशन परिसर और ट्रेनों में छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस में छापेमारी की गई. छापेमारी में सुबेदार रविंद्र सिंह को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. ज्ञात हो कि राज्य में शराबबंदी के बाद कई सेना के जवान भी शराब के साथ पकड़े गये हैं,

