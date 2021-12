गोपालगंज: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete Liquor Ban in Bihar) है. इसके बावजूद सूबे में शराब कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. ताजा घटना में गोपालगंज के कुचायकोट थाना के बल्थरी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब (Huge Amount of Liquor Recovered in Gopalganj) बरामद किया है.

मिली जानकारी के अनुसार ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें रखे कंबल के नीचे भारी मात्रा में शराब बरामद हुई. एक धंधेबाज को हिरासत में लिया गया. बरामद शराब की कीमत 21 लाख रुपये बताई जा रही है. उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

ट्रक पर लदे कंबल के नीचे 193 कार्टन शराब बरामद किया गया. गिरफ्तार धंधेबाज गाजियाबाद के सैदपुर निवासी मो. अमान खां का पुत्र शहनवाज बताया जा रहा है. पूछताछ के दौरान धंधेबाज ने बताया कि बरामद शराब दिल्ली से मुजफ्फरपुर लेकर जा जा रहा था, तभी बल्थरी चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया.

'शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. लगातार शराब और शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बरामद शराब की कीमत 21 लाख रुपये बताई जा रही है.' - प्रकाश चन्द्र, प्रभारी, बल्थरी चेकपोस्ट

गौरतलब है कि सूबे में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया शराब तस्करी लगातार कर रहे हैं. पुलिस के साथ-साथ उत्पाद विभाग भी शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है.

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

