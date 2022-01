अरवलः बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बाद भी तस्करी बदस्तूर जारी है. इसी बीच बिहार के अरवल में दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की (Huge Amount of Liquor Recovered From Car in Arwal) गई है. कार हरियाणा के पलवल जिले एसएसपी के नाम से पंजीकृत (Car Registered On Palwal SSP of Haryana) है. हादसे के बाद हरियाणा नंबर की दुर्घटनाग्रस्त कार को छोड़कर चालक फरार हो गया. कार अरवल जिले में एनएच 139 पर मेहंदिया थाना क्षेत्र के वालिदाद कब्रिस्तान के पास मिली है. पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

दुर्घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी. ग्रामीणों ने बताया कि एनएच 139 पर वालिदाद कब्रिस्तान के पास औरंगाबाद की ओर से आ रही कार ने एक ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची मेहंदीया थाने की पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई.

अरवल में दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद

पुलिस जांच में कार हरियाणा के पलवल जिले के एसएसपी की बताई जा रही है. अरवल के एएसपी रौशन कुमार ने बताया कि कार नंबर से वाहन मालिक की पहचान की गई तो हरियाणा पलवल के एसएसपी के नाम से कार रजिस्टर्ड है. दुर्घटनाग्रस्त कार से 300 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. एएसपी रौशन कुमार ने बताया कि शराब कारोबारी पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए नंबर प्लेट का उपयोग करते हैं. जांच की जा रही है. जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कार किनकी है.

ज्ञात हो कि शराब कारोबारियों के द्वारा शराब की बड़ी खेप अलग-अलग जिलों में पहुंचाने को कई हथकंडा अपनाया जाता है. ऐसे में शराब कारोबारी के द्वारा नंबर प्लेट हरियाणा के पलवल एसएससी के नाम से क्यों किया गया है या कार उनके नाम से ही है. यह जांच के बाद पता चलेगा. पुलिस अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं की छानबीन में जुटी है.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

