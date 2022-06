गोपालगंज: जिले के भोरे थाना क्षेत्र के मथौली गांव ( Murder In Mathauli Village Gopalganj) में मवेशियों का मल मूत्र रास्ते पर बहाने के कारण पड़ोसी ने एक अधेड़ को लाठी डंडा और रॉड से हमला (Beaten To Death In Gopalganj ) कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं बचाने गए परिवार के लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया. इस हमले में पांच अन्य जख्मी हो गए जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है.

पड़ोसी ने की अधेड़ की हत्या: दरअसल घटना के संबंध में बताया जाता है कि मथौली गांव निवासी रुदल गोंड ने मवेशी पाला था. मवेशी का मल मूत्र सड़क पर बहाने से पड़ोसी नाराज चल रहे थे. नाराज पड़ोसी ने इसका विरोध किया. इस बीच दोनों तरफ से काफी तू तू मैं मैं होने लगी. इस दौरान आरोप है कि पारस गुप्ता व उसके परिवार के सदस्यों ने रूदल गोंड पर लाठी व रॉड से हमला कर दिया. बचाने गए रुदल गोंड के परिवार के सदस्यों पर भी पड़ोसियों ने हमला कर दिया. लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला करने से पांच लोग घायल हो गए हैं.

हमले में पांच लोग घायल: इस हमले में रूदेल गोंड सहित छह लोग जख्मी हुए. सभी को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल रूदल गोंड को गोरखपुर के लिए रेफर किया गया. गोरखपुर जाते समय रास्ते में ही हाटा के समीप रूदल गोंड ने दम तोड़ दिया. घायलों में मृतक की पत्नी इंद्रावती देवी, बेटी कबूतर कुमारी, रीता कुमारी, बेटा जितेंद्र गोंड, कृष्ण कुमार, बहू गुड़िया कुमारी शामिल हैं. सभी घायलों को सदर अस्पताल गोपलगंज रेफर कर दिया गया है.

"लाठी और रॉड से हमला किया गया. पहले मालिक को मारा वो गिर गए. हमलोग बचाने गए तो हमपर भी हमला किया गया. बहू गई बचाने तो उसे भी दो डंडा मार दिया. सब पारस ने कराया है."- मृतक की पत्नी

पुलिस कर रही मामले की जांच: मृतक रूदल गोंड सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय थाना को सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गयी है. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है. फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

