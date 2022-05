गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में दिल दहला देने वाली घटना सामने (Crime In Gopalganj) आयी है. यहां पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी है. नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा अब्दुल्ला गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (Youth Beaten To Death In Gopalganj) करने का मामला सामने आया है. वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.

पड़ोस में खैनी मांगने गया तो मिली मौत : मृतक की पहचान इंदरवा अब्दुल्ला गांव निवासी सफीउल्लाह अंसारी के बेटे जहांगीर आलम के रूप में की गई है. घटना के संदर्भ में मृतक के पिता सफीउल्लाह अंसारी ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 6:00 बजे मृतक पड़ोस में ही एक युवक से खैनी मांगने गया था. इसी बीच घर के लोगों ने उसे पकड़कर खंभे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की. पिटाई से चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतक की मां बहन समेत घर के सभी लोग पड़ोसी के घर पहुंचे लेकिन आरोपी लगातार उसे पीटते रहे.

''जहांगीर की मां रोती रही और चिल्लाती रही. सभी लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही लेकिन उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने ही पिटाई करते रहे. इसी बीच मेरे बेटे की मौत हो गई. मौत होने के बाद आरोपियों ने कहा कि लेकर जाओ. आरोपी के बेटे की शादी में हमलोगों का कुछ विवाद हुआ था.''- सफीउल्लाह अंसारी, मृतक जहांगीर आलम के पिता

तीन लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ : जानकारी पाकर स्थानीय मुखिया व चौकिदार पहुंचे. इनके बाद पुलिस को सूचित किया गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में तीन लोगों को पूछताछ के लिए थाना लेकर आई है. युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

