गया: बिहार में अपराध की घटनाएं (Crime Incidents In Bihar) थमने का नाम नहीं ले रही है. पुलिस के सख्ती के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला गया जिले के टनकुप्पा थाना इलाके के जियन बिगहा गांव स्थित पावर हाउस के समीप का है. जहां घर जा रहे दो लोगों पर अपराधियों ने गोली चला दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत (One Person Shot Dead In Gaya) हो गयी. वहीं एक अन्य गंभीर रुप से घायल हो गया.

मृतक की पहचान नागोवार गांव निवासी बीरेंद्र यादव के रुप में हुई है. वहीं घायल बादल बिगहा गांव निवासी पैक्स अध्यक्ष विजय यादव है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर घायल विजय यादव को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल ले गए. जहां उसका इलाज जारी है.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, अपराधियों ने दोनों को दौड़ाकर गोली मारी है. दोनों जान बचाकर अपराधियों से भागे, लेकिन अपराधियों ने गोली मारकर बीरेंद्र की हत्या कर दी. वहीं विजय यादव को कमर और जांघ में गोली लगी है. घायल अवस्था में उसका इलाज चल रहा है. घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है.

इधर, गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद वजीरगंज कैम्प डीएसपी घूरन मंडल और टनकुप्पा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को जब्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं दूसरा घायल है. मामले की जांच जारी है.

