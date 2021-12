सुपौल: बिहार में आपराधिक घटनाएं (Criminal Incidents in Bihar) लगातार हो रही हैं. अपराधी दिन के उजाले में भी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. इससे आम लोगों में दहशत है. सुपौल में सोमवार को अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एनएच 106 पर हरावत राज उच्च विद्यालय के समीप एक किराना व्यापारी से 15 लाख रुपये लूट (15 Lakh Looted from Businessman in Supaul) लिये. इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायर करते हुए घटनास्थल से फरार हो गये.

घटना के बारे में मिली जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र के गनपतगंज बाजार निवासी किराना व्यवसायी सागर कुमार सोमवार को दोपहर अपनी दुकान से 15 लाख रुपये सिमराही बाजार स्थित सेंट्रल बैंक में जमा करने जा रहे थे. जैसे ही वे गनपतगंज में एनएच 106 किनारे हरावत राज उच्च विद्यालय के आगे पहुंचे, एक काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें आगे से घेर लिया. अपराधी रुपये की थैली छीनने का प्रयास करने लगे. इस बात का जब व्यवसायी ने विरोध किया गया तो अपराधियों ने पिस्टल निकालकर तान दिया और बट से मारा. इसके बाद अपराधी रुपये की थैली छीनकर वहां से भाग निकले.

घटना के बाद पीड़ित व्यवसायी ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ दूर तक अपराधियों का पीछा भी किया. जैसे ही वह पीछा करते हुए जहलीपट्टी गांव के करीब पहुंचा, अपराधियों ने व्यवसायी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग होते देख व्यवसायी अपनी जान बचाकर वहीं रुक गया. अपराधी जहलीपट्टी के रास्ते आगे निकल गये. व्यवसायी ने राघोपुर थाना पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी पुलिस दी. वहीं, घटना की सूचना पर पुलिस ने जहलीपट्टी के रास्ते भपटियाही थाना क्षेत्र तक अपराधियों का पीछा किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लग सकी.

घटना के बाद पीड़ित सागर कुमार ने थाना को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया है. थाना को दिए आवेदन में पीड़ित व्यवसायी ने कहा कि तीनों हथियारबंद अपराधी एक काले रंग की पल्सर बाइक सवार थे. बाइक का नंबर हिंदी में लिखा था. साथ ही वे अपराधियों को देखने पर पुनः पहचान सकते हैं.

मामले को लेकर वीरपुर इंस्पेक्टर केबी सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है. पुलिस घटना की मौखिक सूचना के बाद से ही अनुसंधान में जुट गई है. बताया कि इस दौरान पुलिस अनुसंधान हेतु सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जा रही है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी.

