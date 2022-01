रोहतास: कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू (night curfew in bihar) लगाया गया है. इसके बावजूद बेखौफ अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं. ताजा मामला रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के स्कामिनी नगर मोहल्ले का है. यहां किराए के मकान में रह कर पढ़ाई कर रहे हैं दो छात्रों को गोली मार (Crime in Rohtas) दी गई. इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो (Youth shot dead in Rohtas) गयी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

बताया जा रहा है कि 21 साल के राहुल कुमार उर्फ बंटी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक राहुल डेहरी-ऑन-सोन स्थित डालमियानगर के प्रयाग बिगहा के निवासी अनिल कुमार का पुत्र था. वहीं, गोली लगने से हिमांशु कुमार नामक युवक घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए बिक्रमगंज के ही निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है.

वारदात के बारे में मृतक के पिता ने बताया कि रात सभी सो रहे थे. तभी दरवाजा खुलवाकर अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी. जिसमें उसके पुत्र राहुल की मौत हो गई. इस पूरे घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है. वही, पुलिस की मानें तो छात्रों के बीच आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है. बहरहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है.

