औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा (Road Accident In Aurangabad) हो गया. जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत (One Person Died In Road Accident In Aurangabad) हो गई. वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गये. सभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान ओबरा भरूब टोला निवासी अमीर हुसैन के रूप में हुई है. घटना जिले के ओबरा थाना इलाके की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि औबरा थाना क्षेत्र के भरूब मोड़ के समीप एनएच 139 पर मंगलवार को एक हाईवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. हाईवा के टक्कर से ऑटो के परखचे उड़ गये. इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी. वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गये. जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायलों में अरवल जिले के वाजिदपुर निवासी विकास यादव और भरूब निवासी राम प्रसाद यादव शामिल है. घायल दोनों युवक रिश्ते में साला जीजा हैं. बताया जा रहा है कि घायल विकास अपने ससुराल भरूब में रहकर दूध का व्यवसाय करता था और वह अपने साले के साथ दूध बेचने के लिए खुद ही ऑटो चलाकर आ रहा था. इसी दौरान आमिर हुसैन भी ओबरा आने के लिए ऑटो में बैठ गया.

विकास ऑटो लेकर अभी भरूब मोड़ पहुंचा ही था कि हाईवा ने उसके ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. जिससे ऑटो में बैठे आमिर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. आनन-फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा लाया गया. जहां चिकित्सकों ने अमीर को मृत घोषित कर दिया. वहीं प्राथमिक उपचार कर दोनों घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां दोनों का इलाज जारी है.

