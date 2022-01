पटना: हर साल ठंड में सड़क हादसों में वृद्धि (Road Accidents Increase in Cold Weather) देखने को मिलती है. इसकी बड़ी वजह कुहासा (Road Accident due to Fog) भी बताई जाती है. अभी कुछ दिन पहले राजधानी पटना के बेऊर मोड़ पर कुहासे की वजह से रोड एक्सीडेंट में 3 पुलिस वालों को जान गंवानी पड़ी थी. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए हैं. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र गंगवार (ADG of Police Headquarters Jitendra Gangwar)के मुताबिक कुहासे में फॉग लाइट और बैक लाइट के साथ-साथ कई तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है.

एडीजी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में सड़क पर कर्तव्य के क्रम में विशेषकर कुहासा रहने पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि सभी पुलिस वाहनों में फॉग लाइट सर्च लाइट लगाया जाएगा. रात्रि गश्ती के क्रम में प्रतिनियुक्ति पुलिसकर्मी के लिए फ्लोरेंस जैकेट की खरीदारी की जाएगी. सभी गश्ती वाहनों में फ्रंट और रियर भाग पर रेडियम टेप लगाया जाएगा. पुलिस वाहनों में इंडिकेटर लाइट और पार्किंग लाइट का होना सुनिश्चित किया जाएगा. पुलिस वाहनों में और आवश्यकता अनुसार विंड स्क्रीन पर लोहे की जाली लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

आपको बता दें कि हाल के दिनों में कई बड़ी घटना घटित हुई है. उनमें से 23 दिसंबर को नदी थाना क्षेत्र के फतुहा हाईवे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं नौबतपुर में भी ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. वहीं 26 दिसंबर को अटल पथ पर महेश नगर के बीच स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. वहीं दूसरा युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. 27 दिसंबर पटना-औरंगाबाद एनएच पर गांव-गांव के पास तीन दोस्तों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तो वही 27 दिसंबर को ही मनेर में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई.

28 दिसंबर को बिहटा-आरा मार्ग पर कार-बाइक में टक्कर हो गई. जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया तो 30 दिसंबर को एम्स के पास बाइक पर सवार दो युवकों को कुचले जाने से मौत हो गई. जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया. वहीं 31 दिसंबर की रात पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ पुल पर बस के द्वारा एक छात्र को कुचल दिया गया. जिसमें उसकी मौत हो गई तो वहीं 1 जनवरी को नौबतपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. दूसरा फतुहा थाना क्षेत्र के नएका मोड़ के समीप बाइक में टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई.

वहीं 2 जनवरी को बिहटा पथ पर किसी वाहन की चपेट में आने से दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए. जबकि अटल पथ पर स्कार्पियो ने बाइक सवार युवक को कुचला. जिसमें मौके पर मौत हो गई. 3 जनवरी को पटना के शाहपुर मेन रोड पर ट्रैक्टर के चपेट में आने से दो युवक की मौत हो गई. तो वहीं 4 जनवरी को बेऊर मोड़ के पास हाईवा ने पुलिस जिप्सी में टक्कर मार दी. जिसमें तीन पुलिसवाले की मौत हो गई दो अन्य पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो गए.

