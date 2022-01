वैशाली (हाजीपुर): बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना इलाके में एक सड़क (Road Accident At Vaishali) हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी (One Person Died In Road Accident At Vaishali) पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. रिश्तेदार के यहां से लौटने के दौरान ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिसकी वजह से काफी देर तक महुआ चौक (Road Jam In Mahua) पर जाम लगा रहा .





दरअसल, पातेपुर थाना क्षेत्र से लौटते वक्त बाइक सवार दंपति महुआ चौक पर पुलिया के पास एक ट्रक की चपेट में आ गए. जिसकी वजह से पत्नी के सामने ही पति ने दम तोड़ दिया. मृतक सुधीर कुमार शर्मा राजापाकर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और अपनी पत्नी और अन्य संबंधियों के साथ पातेपुर में एक संबंधी के यहां गए थे. जहां से लौटने के समय सुधीर कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई.

सड़क हादसे में पति की मौत पत्नी घायल

हादसे के बाद काफी देर तक महुआ चौक पर जाम लगा रहा, जिससे यातायात बाधित रहा. बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं जख्मी सुधीर कुमार शर्मा की पत्नी को इलाज के लिए हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद मौके से भाग रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है.

वहीं, मृतक के भाई राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि, वह अपने पूरे परिवार के साथ एक संबंधी के यहां पातेपुर गए थे. जहां से वह दूसरे रास्ते से घर लौट रहे थे और उनके बड़े भाई सुधीर कुमार शर्मा महुआ के रास्ते राजापाकर आ रहे थे. इसी क्रम में सड़क दुर्घटना में उनके भाई की मौत हो गई और उनकी भाभी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है.





घटना के बारे में महुआ थाना के सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि, सूचना मिलने के बाद ट्रक को पकड़ लिया गया है और ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.