भागलपुर: जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के गंगटी मोहल्ले की रहने वाली सत्तू व्यवसायी की पत्नी ने डकैती का मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया था कि अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट (Robbery Incident in Bhagalpur) की. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो मामला दर्ज कराने वाली महिला बार-बार बयान बदल रही थी. जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो महिला ने कबूला कि स्टेशन पर उसकी चेन चोरी हो गयी थी. जिससे वह घबरा गयी और पति के डर से यह कहानी (woman created lie story for fear of husband) रची. इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि पुलिस को गुमराह करने और झूठी कहानी रचने के आरोप में दोषी पर कार्रवाई की जाएगी.

छिनतई की घटना को छिपाने के लिए लूट की कहानी: इस मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी सिटी प्रकाश कुमार ने बताया कि 6 अप्रैल को वादिनी अंशु भारती एकचारी के रहने वाले ओमप्रकाश पंडित से बकाया पैसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन गयी थी. वहां उसके गले से किसी ने सोने की चेन छीन ली. इस घटना की जानकारी महिला ने स्टेशन पर दुकानदार संजय यादव को दी. जिसके बाद संजय ने उसे जीआरपी में शिकायत करने के लिए कहा तो वादिनी ने जीआरपी में जाकर शिकायत की और चेन छीने जाने का आवेदन दिया. इसके बाद वह अपने घर आ गई. डर की वजह से चेन छीने जाने की घटना की जानकारी पति को नहीं दी. उसने चेन छिनतई की घटना को छिपाने के लिए घर में लूट की कहानी गढ़ी. जिसके बाद उसके पति ने लूट की सूचना पुलिस को दी.

हथियार और एसिड का भय दिखाकर लूट: बता दें कि महिला ने पुलिस को बताया था कि 6 अप्रैल को दोपहर एक बजे के बीच किसी ने सत्तू खरीदने को लेकर दरवाजा खटखटाया. जब उसने दरवाजा खोला तो एक बदमाश ने उस पर कट्टा तान दिया और अंदर चलने को कहा. उसके साथ दो लोग और थे, वे हाथ में एसिड का बोतल लिये थे. एसिड से जलाने का भय दिखाकर उन लोगों ने आलमारी की चाबी ले ली और उससे अलमारी के लॉकर से कैश और जेवर लेकर फरार हो गए. पति के घर आने पर उसने उन्हें पूरी बात बताई.

'सत्तू व्यवसाई के यहां लूट की घटना अनुसंधान के दौरान असत्य पायी गयी. वादिनी पति के दर से लूट की झूठी कहानी रची थी. पुलिस को गलत सूचना देने, गुमराह करने और झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आरोप में वादिनी पर न्यायालय के आदेशानुसार 182/211 आईपीसी के तहत अग्रिम कानूनी कार्यवाई की जाएगी.' -प्रकाश कुमार, सिटी डीएसपी

