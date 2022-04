पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रहा है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला बगहा के धनहा थाना के तमकहवा टांड इलाके की है. जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े दो ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाते हुए लगभग 25 लाख के गहनों की लूटपाट की (Loot From Two Jewellery Shops In Bagaha) है. वहीं, दहशत फैलाने के लिए भगाने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. फिलहाल, एसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं.

बगहा में दो ज्वेलरी शॉप से गहनों की लूट: बता दें कि बगहा के धनहा थाना क्षेत्र (Crime In Bagha) के तमकुहवा टांड स्थित दो ज्वेलरी की दुकान में शुक्रवार सुबह अपराधियों ने एक साथ धावा बोल दिया. अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर दोनों दुकानों से सोना-चांदी के गहनों समेत करीब 25 लाख की संपत्ति लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. पीड़ित दुकानदारों घटना की पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. वहीं, घटनास्थल से पुलिस ने बदमाशों की एक पिस्टल और कई खोखे बरामद किया है. दिनदहाड़े लूट की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है.



मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके में नाकेबंदी कर सघन जांच अभियान चला रही है. साथ ही अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी खंगाल रही है. पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों की एक पिस्टल और कई खोखा को बरामद किया है. एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही इस मामले में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा.

