वैशाली: बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा (Increasing Crime in Bihar) है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए, लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला वैशाली जिले के महुआ थाना के हरपुर बेलवा गांव के पास का है. जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने समस्तीपुर के दंपति के साथ हथियार के बल पर लूटपाट की है. अपराधियों ने दिनदहाड़े दंपति से साढ़े आठ हजार रुपये कैश और सोने की चेन (Cash And Chain Loot From Couple In Vaishali) लूटकर फरार हो गए. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वैशाली में दिनदहाड़े दंपति से लूट: दरअसल, पटना से समस्तीपुर जाने के दौरान बाइक सवार दंपति को अपराधियों ने टारगेट करते हुए दिनदहाड़े महुआ थाना क्षेत्र के हरपुर बेलवा गांव के पास पिस्टल की नोक पर लूटपाट की. बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उनसे सोने की चेन और साढ़े आठ हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. बताया जाता है कि विनोद कुमार चौधरी अपनी पत्नी के साथ पटना से समस्तीपुर जा रहे थे. इसी दौरान महुआ थाना क्षेत्र के हरपुर बेलवा गांव के पास पीछे से बाइक सवार अपराधी पहुंचे और गाड़ी की चाबी निकाल ली. जिसके बाद अपराधियों ने विनोद कुमार की पत्नी के गर्दन से सोने की चेन और उनके पास से 8500 रुपये लूटकर फरार हो गए.

पीड़ित ने महुआ थाने में दिया आवेदन: वहीं, इस संबंध में विनोद कुमार चौधरी ने महुआ थाना में आवेदन दिया है. जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. दिनदहाड़े लूटपाट की घटना से इलाके के लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया है. बेखौफ अपराधी खुलेआम जिले में लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं.

