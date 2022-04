पटना: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Patna) हैं. खाजेकलां के पादरी की हवेली इलाके में बीती रात एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या (Criminals Shot And Killed Young Man in Patna) कर दी. मर्डर से आक्रोशित लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह उन्हें शांत कराया.

अपराधियों ने युवक को मारी गोली: मिली जानकारी के अनुसार, खाजेकलां थाना क्षेत्र के पादरी की हवेली के नजदीक बुधवार देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर रमण उर्फ सन्नी नामक युवक की हत्या कर दी. घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर किसी तरह सड़क से जाम हटाया. सन्नी की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

नाराज लोगों ने सड़क किया जाम: पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया. रमण की हत्या के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर, उन्हें सजा दिलाने की मांग की है. गौरतलब है कि पटना में अपराधियों के दिनों दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाश रोजाना कहीं ना कहीं अपराध को अंजाद दे रहे हैं.

मसौढ़ी में युवक को अपराधियों ने मारी गोली: बताते चलें कि मसौढ़ी में भी गुरुवार को अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी. जिससे वह लहुलूहान (Youth Injured After Being Shot in Masaurhi) हो गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया. वहीं, युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले की है.

