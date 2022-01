सिवान: सिवान में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली (Crime in Siwan) चुनौती दी है. आभूषण दुकान में लूट की पिछली घटना को अभी तक पुलिस सुलझा भी नहीं पायी थी कि एक बार फिर दिनदहाड़े इसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई है. अपराधियों ने सिवान के दरौंदा थाना इलाके के चांचौरा बाजार में एक आभूषण दुकान में लूट (Robbery in jewelery shop in Siwan) की घटना को अंजाम दिया. अपराधी 5 लाख से अधिक मूल्य के जेवरात लूट ले गये.

बताया जाता है कि अपराधियों ने पहले चांचौरा के लक्ष्मी ज्वेलर्स के बाहर बम फेंककर दहशत का माहौल बनाया. उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दुकान में घुसे और 50 हजार कैश समेत 5 लाख के जे‍वरात लेकर फरार हो गये. घटना के बाद इलाके मे दहशत कायम है. कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी मच गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गये.

स्थानीय लोगों के मुताबिक सिवान के दरौंदा थाना इलाके में दोपहर 6 अपराधी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आये. दुकान के सामने लगातार 7-8 बम फेंके जिससे वहां कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया. पूरा बाजार धुआं-धुआं हो गया. लोग दहशत में आ गये, इधर-उधर भागने लगे. इसके बाद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया.

