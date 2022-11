बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में मोटरसाइकिल सवार चार लोगों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल (Tractor crushed four people in Begusarai) दिया. इस घटना में मां और बेटे की मौके पर ही मौत (Mother and son died in Begusarai) हो गयी, जबकि पिता-पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के तारा अड्डा चौक स्थित श्रीमान चौक के पास की है. मृतिक महिला की पहचान बीरपुर थाना क्षेत्र के बरहारा गांव के रहने वाले प्रमोद पासवान का पत्नी रेखा देवी और पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है.

चार लोग थे मोटरसाइकिल पर सवार: बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के चार लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर बीरपुर अपने गांव जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जबरदस्त मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया. मोटरसाइकिल पर सवार मां और पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि पिता और पुत्री घायल हो गये. घायल अवस्था में वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पिता एवं पुत्री को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से हुआ फरार: वही दो वर्ष की पुत्री राधिका कुमारी और प्रमोद पासवान घायल हो गए. खोदावंदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. फिलहाल इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. बताते चलें कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया है.

