नालंदा: बिहार के नालंदा में पैदल जा रहे भाई-बहन को तेज रफ्तार हाइवा ने कुचल दिया. इस घटना में बहन की मौके पर ही मौत (Girl died in Nalanda) हो गयी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल (Teenager injured in accident in Nalanda) हो गया. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नाबालिग लड़की की मौत की सूचना पर पहुंचे आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और हंगामा मचाने लगे. इसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना दीपनगर थाना क्षेत्र की है.

इस पूरे मामले में परिजनों ने बताया कि अंकित कुमार अपनी बहन सुरुचि कुमारी के साथ दीपनगर थाना अंतर्गत विजवपनर अपने ननिहाल आया हुआ था. दोनों भाई-बहन देवधा गांव से पैदल विजवपनर पर आ रहे थे. इसी दौरान अज्ञात हाइवा की चपेट में भाई-बहन आ गए. जिसमें भाई-बहन सड़क निर्माण में लगे बैरिकेडिंग से जा टकराये. भारी-भरकम लोहे की बैरिकेडिंग से दबकर सुरुचि कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई अंकित कुमार जख्मी हो गया.

इस संबंध में दीपनगर थानाध्यक्ष मो. मुस्ताक अहमद ने बताया कि बच्ची की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-20 को जाम कर दिया था. वे मुआवजे की मांग पर अड़े थे. पुलिस-प्रशासन ने उनको मुआवजे का आश्वासन देकर और समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. घायल बच्चे का इलाज चल जारी है.

