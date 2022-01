बांका: बांका (road accident in banka) कटोरिया रोड स्थित हड़ियासी चौक पर सोमवार की सुबह कार टक्कर में विजयनगर निवासी धनोज साह (son died in road accident in Katoria Road banka ) गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. धनोज की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल से डाक्टर ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया था. जहां धनोज ने मंगलवार की दोपहर दम तोड़ दिया. इधर, धनोज की मौत की खबर पाकर 90 वर्षीय उनकी मां चमेली देवी (mother also died in shock in banka) ने मंगलवार देर शाम दम तोड़ दिया.

एक साथ दो मौत की घटना से परिजन सहित आसपास के लोगों में काफी उदासी छा गई है. लोगों ने बताया कि, धनोज थोड़ा मंदबुद्धि था. दोनों की शव यात्रा मंगलवार को निकली. शव यात्रा के दौरान हर किसी की आंखें नम हो गई. स्वजनों ने बताया कि, शव का अंतिम संस्कार भागलपुर के सुलतानगंज घाट पर किया गया. धनोज की शादी नहीं हुई थी, जबकि बीमार मां पहले से ही सदर अस्पताल में भर्ती थी. बेटे की मौत की सूचना मिलते ही मां भी सदमे में चली गई. इसके बाद तो वह उठी ही नहीं.

ये भी पढ़ें-गोपालगंज में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, ममेरा भाई घायल, इलाज जारी

सुलतानगंज गंगा घाट पर दोनों शवों को सुशील साह ने मुखाग्नि दी. सुशील धनोज का भतीजा है. एक साथ दो चिता जलने पर घरवालों में पलूट साह सहित अन्य का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. इसके पूर्व भी हड़ियासी चौक पर धनोज के बड़े भाई शिवनंदन साह की सड़क हादसे में मौत सात साल पूर्व हो गई थी. बड़े भतीजा निवास साह ने बताया कि, परिवार के चार सदस्यों की मौत हड़ियासी चौक पर पहले हो चुकी है.

ये भी पढ़ें-ठंड में हर साल बढ़ जाती हैं सड़क दुर्घटनाएं, बोले ADG- कुहासे में परिवहन नियमों का करना होगा कड़ाई से पालन

धनोज सुबह ठहलने के लिए घर से निकला था. बताया जा रहा है कि, कोहरे के कारण यह घटना घटी थी. मृतक के परिजन बताते है कि, ये चार भाई और दो बहनों में सबसे छोटे थे और मंदबुद्धि भी थे, इसलिए आजीवन कुंवारे रहे. इनके बड़े भाई शिवनंदन साह की मौत भी गांधी चौक के समीप ट्रैक्टर से धक्के के बाद हो गयी थी. इधर टक्कर मारने वाले कार का कोई पता नहीं चल पाया है. थानाध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP