बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराधी बैखौफ हो गये हैं. बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती (Crime in Begusarai) दी है. खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर चलकी पथ पर बेखौफ अपराधियों एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली (gold businessman shot in begusarai) मारकर 2 लाख रुपए से अधिक की नगदी, लाखों रुपए के गहने और बाइक भी लूट (Cash and Jewelery looted from gold trader in Begusarai) लिये. अपराधियों की गोली से गंभीर रूप से जख्मी व्यवसायी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर खोदावंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी.

दुकान बंद कर लौट रहे थे व्यवसायी: बताया जाता हैकि नुरुअल्लापुर गांव निवासी मोहम्मद आसिफ और कासिम बखड्डा में स्वर्ण आभूषण और कपड़ा दुकान चलाते हैं. दोनों भाई दुकान बंद कर बाइक से घर आ रहे थे. तभी दौलतपुर चलकी पथ पर दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनसे रुपये और गहने मांगे. इस दौरान बदमाशों ने आसिफ को गोली मार दी. इसके बाद अपराधी रुपये और जेवर सहित बाइक लूटकर फरार हो गए.

अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस: स्वर्ण व्यवसायी के झोले में करीब दो लाख रुपए और लाखों रुपए के जेवरात थे. आसिफ के सीने में गोली लगी है. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना की सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे और घायल को इलाज के लिए बेगूसराय के एक अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. अपराधियों को पकड़ने के लिए देर रात तक सड़कों पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया.

