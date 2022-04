नालंदा: बिहार के नालंदा में पुलिस ने मुजफ्फरपुर में सरिया लेकर जा रहे लूटे गए ट्रेलर को बरामद (Looted trailer recovered in Muzaffarpur) कर लिया. इसके साथ ही पुलिस ने ट्रेलर लेकर भाग रहे आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार (Accused arrested with trailer in Nalanda) कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया. राजस्थान के प्रीतमपुर से पोल का एंगल लोडकर ट्रेलर बिहार के रास्ते अरुणाचल प्रदेश जा रहा था. जिसे गुरुवार को मुजफ्फरपुर में स्कार्पियो सवार बदमाशों ने लूट लिया था और ट्रेलर के चालक और खलासी को जंगल में फेंक दिया था. पुलिस ने लूटे गये ट्रेलर को सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र से कब्जे में लिया है.

अरुणाचल प्रदेश जा रहे ट्रेलर को लुटेरों ने मुजफ्फरपुर में लूटा: जानकारी के अनुसार राजस्थान के प्रीतमपुर से पोल का एंगल लोडकर अरुणाचल प्रदेश जा रहे ट्रेलर को लुटेरों ने मुजफ्फरपुर में लूट लिया था. अपराधियों ने चालक और खलासी को मोतिहारी के जंगलों में फेंक दिया. इसके बाद ट्रेलर में लगे जीपीएस को निकालकर फेंक दिया. हालांकि गाड़ी के मालिक ने एक और जीपीएस लगवा रखा था, जिसके बारे में बदमाशों को नहीं पता लगा और वे गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो गए.

मालिक को ट्रेलर के दूसरे रास्ते से जाने का लोकेशन मिलने पर हुआ शक: वहीं, जीपीएस के माध्यम से वाहन मालिक को ट्रेलर के दूसरे रास्ते से जाने का लोकेशन मिला. जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने ड्राइवर व खलासी को फोन लगाया तो दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. जिसके बाद उन्होंने लोकेशन के अनुसार पावापुरी थाने को फोन कर घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पावापुरी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-20 पर राइफल मोड़ के समीप ट्रेलर को पकड़ लिया. पुलिस ने वाहन चला रहे ड्राइवर पप्पू कुमार साहनी को पकड़कर पूछताछ किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूला. इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया.

ट्रेलर के मालिक की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके गाड़ी को माल समेत बरामद कर लिया है और ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित बचा लिया गया है. गाड़ी में कुल 40 लाख रुपये का सामान लदा था और ट्रेलर की कीमत 50 लाख है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. - शकुंतला कुमारी, थानाध्यक्ष

