सुपौल: राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अपराधियों का कहर (Havoc of Criminals in Bihar) जारी है. बेलगाम बदमाश लगातार लूट और हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सुपौल का है. जहां बेखौफ अपराधियों ने बस को निशाना बनाया और बस में चढ़कर फायरिंग (Miscreants Fired in Bus in Supaul) की और दिनदहाड़े लूट की घटना (Robbery in Supaul) को अंजाम दिया. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, लोगों में चर्चा है कि बस में हुई लूट की यह घटना 90 के दशक की याद ताजा कर दी. घटना छातापुर थाना क्षेत्र के रामपुर की है. इस घटना के बाद छातापुर पुलिस का सरकारी मोबाइल ऑफ है. जिससे पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, एक बस सहरसा से यात्रियों को लेकर फारबिसगंज जा रही थी. छातापुर थाना क्षेत्र में यात्री बस को रोककर 3 बाइक से आये 6 बदमाश चढ़ें. इसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की और छातापुर से कलेक्शन करके बस में सवार हुए फारबिसगंज के दवा व्यवसायी के स्टाफ प्रमोद कुमार से 95 हजार रुपये लूट लिये. इसके बाद उन्होंने एक अन्य यात्री से लूटपाट की और हथियार लहराते हुए भाग गये. इसके बाद पीड़ित ने छातापुर थाने में आवेदन दिया. इस घटना से इलाके में दहशत है. इससे 90 के दशक की यादें एक बार फिर से ताजा हो गयी. 90 के दशक में बसों को रोककर दर्जनों लोगों से सामूहिक लूट होती थी.

हम बस से कलेक्शन करके लौट रहे थे, रामपुर के पास गये तो एक आदमी बाइक से आकर बस रोकर चढ़ा. इसके बाद दूसरा आदमी चढ़ा और फिर तीसरी मोटरसाइकिल आयी तो दो लोग बस में चढ़े. एक मुंह ढंका था और दूसरे का खुला था. इसके बाद उसने बस में फायर किया और कहा कि यही तो है. इसके बाद उन्होंने कलेक्शन के 95 हजार रुपये लूट लिये. 3 मोटरसाइकिल से आये 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया. -प्रमोद कुमार, पीड़ित

