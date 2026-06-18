दक्षिण-पश्चिम मानसून पिछले कई दिनों से तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में ठहरा हुआ है, जिससे उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है. सामान्य तौर पर जून के मध्य तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहुंचने वाला मानसून इस बार 22 जून के बाद ही दस्तक दे सकता है. 17 जून तक देश में सामान्य से 37.8 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन की धीमी सक्रियता और अल नीनो जैसी परिस्थितियां मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं. इस बीच कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई है.