ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, 'हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों पर करेंगे भयंकर पलटवार'; ट्रंप ने भी दी धमकी

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. ईरानी मिलिट्री कमांड ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि यदि उसके खिलाफ कोई भी नई सैन्य कार्रवाई की गई, तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा. ईरान ने क्षेत्रीय देशों को भी अमेरिका का साथ न देने की कड़ी हिदायत दी है.

दूसरी ओर, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी तेज कर दी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य में कई कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है, जिससे ग्लोबल शिपिंग को लेकर चिंता बढ़ गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है, हालांकि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत के संकेत भी दिए हैं.