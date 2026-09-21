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केरल में बाढ़-लैंडस्लाइड से 6 की मौत, यूपी-गुजरात में जलभराव और नदियां उफान पर; जानें देशभर के मौसम का हाल

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KERALA FLOOD AND LANDSLIDE 6 DEAD (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 5:10 PM IST

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देशभर में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है. केरल में भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जहाँ अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी है. उत्तर प्रदेश  में भी नदियां उफान पर हैं; उन्नाव की बस्तियों में नाव चल रही है, जबकि बाराबंकी में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई.

गुजरात के राजकोट और भावनगर में भारी जलभराव है और जूनागढ़ के गिरनार जंगल में अचानक आई बाढ़ में फंसे 40 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश में 24 सितंबर से फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान से मॉनसून की विदाई शुरू होने के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है.

देशभर में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है. केरल में भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जहाँ अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 6 जिलों में यलो अलर्ट जारी है. उत्तर प्रदेश  में भी नदियां उफान पर हैं; उन्नाव की बस्तियों में नाव चल रही है, जबकि बाराबंकी में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई.

गुजरात के राजकोट और भावनगर में भारी जलभराव है और जूनागढ़ के गिरनार जंगल में अचानक आई बाढ़ में फंसे 40 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश में 24 सितंबर से फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान से मॉनसून की विदाई शुरू होने के चलते भीषण गर्मी पड़ रही है.

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