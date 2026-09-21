पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर फिर हवाई हमला, 3 लोगों की मौत
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Published : September 21, 2026 at 9:09 PM IST
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया है. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर हुए हमले में कम से कम 28 आतंकियों की मौत हो गई है. वहीं, अफगानिस्तान ने इन हमलों में तीन नागरिकों के मारे जाने और 4 लोगों के घायल होने की बात कही है. उधर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन हमलों की निंदा की है और इसका जवाब देने की बात कही है. एक दिन पहले ही अफगान बॉर्डर के पास उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में दो आर्मी अधिकारियों समेत छह पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.
इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के कोहाट शहर में एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद पर हमला किया और आठ बंदूकधारियों ने ऑफिस में घुसकर 20 घंटे तक गोलीबारी की. जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इन हमलों के लिए पाकिस्तान ने अफगान आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो कभी भी अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर सकता है.
पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया है. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों पर हुए हमले में कम से कम 28 आतंकियों की मौत हो गई है. वहीं, अफगानिस्तान ने इन हमलों में तीन नागरिकों के मारे जाने और 4 लोगों के घायल होने की बात कही है. उधर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन हमलों की निंदा की है और इसका जवाब देने की बात कही है. एक दिन पहले ही अफगान बॉर्डर के पास उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में दो आर्मी अधिकारियों समेत छह पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.
इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के कोहाट शहर में एक सुसाइड बॉम्बर ने पुलिस कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद पर हमला किया और आठ बंदूकधारियों ने ऑफिस में घुसकर 20 घंटे तक गोलीबारी की. जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इन हमलों के लिए पाकिस्तान ने अफगान आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो कभी भी अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर सकता है.