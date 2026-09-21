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IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई, डीन निलंबित, डायरेक्टर बोले- जांच के बाद होगा बड़ा एक्शन

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IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामले में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 6:57 PM IST

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IIT बॉम्बे में एक स्टूडेंट की आत्महत्या मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन प्रो. सूर्यनारायण डूला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डायरेक्टर शिरीष बी केदारे ने कहा कि जांच के बाद बड़ा एक्शन होगा. छात्र की मौत मामले में प्रदर्शनकारी डायरेक्टर शिरीष बी केदारे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं. हालांकि डायरेक्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है. बीती रात उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी.  

जानकारी के मुताबिक, 22 साल का साहिल रवींद्र वाकोडे IIT बांबे के पवई कैंपस में अपने होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. साहिल के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट और जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसने ये खतरनाक कदम उठाया. छात्र के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने BNS और SC-ST एक्ट के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की. पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है. वहीं, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.

IIT बॉम्बे के एक बयान के मुताबिक साहिल ने मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान क्वेचन पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड किया था. हालांकि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया. इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने स्टूडेंट से भी बात की, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की गई. उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

IIT बॉम्बे में एक स्टूडेंट की आत्महत्या मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन प्रो. सूर्यनारायण डूला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डायरेक्टर शिरीष बी केदारे ने कहा कि जांच के बाद बड़ा एक्शन होगा. छात्र की मौत मामले में प्रदर्शनकारी डायरेक्टर शिरीष बी केदारे के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं. हालांकि डायरेक्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है. बीती रात उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी.  

जानकारी के मुताबिक, 22 साल का साहिल रवींद्र वाकोडे IIT बांबे के पवई कैंपस में अपने होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. साहिल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था. साहिल के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट और जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उसने ये खतरनाक कदम उठाया. छात्र के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने BNS और SC-ST एक्ट के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की. पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है. वहीं, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.

IIT बॉम्बे के एक बयान के मुताबिक साहिल ने मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान क्वेचन पेपर चैट जीपीटी पर अपलोड किया था. हालांकि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया. इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने स्टूडेंट से भी बात की, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की गई. उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

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