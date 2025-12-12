लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का मुद्दा सदन में उठाया और लोकसभा में चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर प्रमुख शहर वायु प्रदूषण की चादर के साये में हैं. लाखों बच्चों को फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं. भविष्य तबाह हो रहा है. लोगों को कैंसर हो रहा है. बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. यह इंट्रेस्टिंग मुद्दा है. हमें पूरा यकीन है कि इस मसले पर हमारे और सरकार के बीच पूरी सहमति होगी.

राहुल गांधी की मांग पर सरकार ने कहा कि वो हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

SIR और वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर संसद में गहमागहमी के बीच शून्यकाल में राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण के मसले का समाधान निकालने की अपील की. राहुल गांधी ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया और ना ही आप कह रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आगे हम भारत के लोगों के भविष्य के लिए क्या करने जा रहे हैं.

दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है.. जबकि कुछ इलाकों में AQI 300 के आंकड़े को छू रहा है. यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द की शिकायत हो रही है. एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों सुबह में भी अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं.

वायु प्रदूषण के निपटने के लिए दिल्ली में जगह-जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है.. लेकिन इस गंभीर समस्या से निपटने में यह नाकाफी साबित हो रहा है.