दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर उत्तराखंड, नैनीताल में फ्लैग मार्च, उधम सिंह नगर में चेकिंग तेज
दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी है. नैनीताल और ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2025 at 7:51 PM IST
रुद्रपुर: नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस ने आम जन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए जनपदों में फ्लैग मार्च किया. इस दौरान दोनों जनपदों के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भारी फोर्स के साथ पुलिस कप्तान सड़कों में नजर आए.
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी है. आज उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपदों के कप्तान पुलिस फॉर्स के साथ सड़कों में फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दिए. उधम सिंह नगर जनपद के समस्त अन्तर्राजीय/अन्तर्जनपदीय सीमा बैरियर प्वाईंट्स पर आने-जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की सघन चेकिंग के साथ ही बस स्टेशन, होटल, धर्मशालाओं, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढाई गई है. बम डिस्पोजल की टीमों द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है.
नैनीताल पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटक स्थलों और अन्तर्जनपदीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं. आज जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है. फ्लैग मार्च के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने, बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को अग्रसारित करने से बचने के साथ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरन्त नजदीकी थाने या डायल 112 पर देने की अपील की गयी है.
गौरतलब है दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी है. नैनीताल और ऊधम सिंह नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है. दोनों जनपदों की पुलिस द्वारा बाहरी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे स्टेशन और बस अड्डे में बीडीएस की टीम लगातार चेकिंग में जुटी है.
बता दें कि 10 नवंबर सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट हुआ था. इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई है. वहीं 20 से अधिक लोग घायल हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बुधवार 12 नवंबर हॉस्पिटल में भर्ती दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की. इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है.
