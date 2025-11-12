ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर उत्तराखंड, नैनीताल में फ्लैग मार्च, उधम सिंह नगर में चेकिंग तेज

रुद्रपुर: नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस ने आम जन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए जनपदों में फ्लैग मार्च किया. इस दौरान दोनों जनपदों के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भारी फोर्स के साथ पुलिस कप्तान सड़कों में नजर आए.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी है. आज उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपदों के कप्तान पुलिस फॉर्स के साथ सड़कों में फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दिए. उधम सिंह नगर जनपद के समस्त अन्तर्राजीय/अन्तर्जनपदीय सीमा बैरियर प्वाईंट्स पर आने-जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की सघन चेकिंग के साथ ही बस स्टेशन, होटल, धर्मशालाओं, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढाई गई है. बम डिस्पोजल की टीमों द्वारा भी लगातार चेकिंग की जा रही है.

नैनीताल पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटक स्थलों और अन्तर्जनपदीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं. आज जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है. फ्लैग मार्च के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न देने, बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को अग्रसारित करने से बचने के साथ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरन्त नजदीकी थाने या डायल 112 पर देने की अपील की गयी है.