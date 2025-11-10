ETV Bharat / bharat

दिल्ली धमाके में कई लोगों की मौत, उत्तराखंड में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेकिंग

दिल्ली में धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट ( फोटो सोर्स- Police )

देहरादून: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में कुछ लोगों की मौत हुई है. जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. वहीं, दिल्ली धमाके के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. जिसके बाद पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है. दिल्ली धमाके के बाद मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता के अलावा उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है. एडीजी वी मुरुगेशन के मुताबिक, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सघन चेकिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं. बॉर्डर इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. वहीं, उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने ईटीवी भारत को बताया जैसे ही दिल्ली में हुए धमाके की सूचना मिली. वैसे ही उत्तराखंड पुलिस में भी अलर्ट जारी कर दिया गया. उन्होंने बताया कि वायरलैस पर ही सभी एसएसपी, एसपी को अलर्ट कर दिया गया है. इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी बॉर्डर एरिया को सील कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बस में पुलिस की चेकिंग (फोटो सोर्स- Police) डीजीपी सेठ ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद पुलिस कंट्रोल रूम से सारी सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है. खासकर देहरादून के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस की चेकिंग टीम रेलवे स्टेशन, मॉल और सभी भीड़भाड़ वाले सभी इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है. इसके अलावा हर तरह की सूचनाओं पर नजर रखी जा रही है.