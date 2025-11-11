ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा टाइट, बदरीनाथ में बम निरोधक दस्ता तैनात, असम राइफल के जवानों के साथ किया मॉक ड्रिल

दिल्ली ब्लास्ट के बाद बदरीनाथ धाम में सुरक्षा टाइट कर दी गई है. बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है.

Etv Bharat
बदरीनाथ धाम में तैनात सुरक्षा बल, (Chamoli Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 11, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार 10 नवंबर शाम को हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर में अलर्ट है. उत्तराखंड में पुलिस और सुरक्ष एजेंसियां चौकन्नी हो गई है. प्रदेश भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया है. इसके अलावा भीड़-भाड़ वाली जगहों के साथ धार्मिक स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. इसी क्रम में बदरीनाथ धाम में भी बम निरोधक दस्ता और असम राइफल के जवानों को तैनात किया गया है.

पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग एवं सुरक्षा ड्रिल संचालित की जा रही है. इसी क्रम में आज थाना श्री बदरीनाथ पुलिस ने बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDS) टीम, 7 असम और मंदिर समिति के साथ संयुक्त रूप से बाबा बद्रीनाथ धाम परिसर में सघन चेकिंग एवं सुरक्षा ड्रिल आयोजित की.

Chamoli Police
बदरीनाथ में जवानों ने मॉक ड्रिल भी किया. (Chamoli Police)

अभियान के दौरान मंदिर परिसर, श्रद्धालु प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र, यात्री प्रतीक्षालय और आसपास के मार्गों का गहन निरीक्षण किया गया. BDS टीम ने अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की सहायता से मंदिर परिसर के प्रत्येक क्षेत्र की जांच की और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर विशेष निगरानी रखी.
इस संयुक्त सुरक्षा ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों, पुलिस, बीडीएस टीम, 7 असम और मंदिर समिति के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना व सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना रहा.

Badrinath Dham
दिल्ली ब्लास्ट के बाद बदरीनाथ धाम में सुरक्षा टाइट (Chamoli Police)

इससे पूर्व कोतवाली ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने हेतु BDS टीम और कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बाजार क्षेत्र व तीर्थयात्रियों के मुख्य मार्गों का सूक्ष्म निरीक्षण किया.

सुरक्षा दृष्टि से संवेदनशील स्थानों जैसे गौचर एयरपोर्ट जनपद के सभी प्रवेश द्वार और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी BDS टीम द्वारा नियमित रूप से चेकिंग अभियान जारी है. चेकिंग के दौरान संदिग्ध वस्तुओं, बैगों एवं वाहनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए गए.
अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों, वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा जागरूकता से जुड़ी उपयोगी जानकारी दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें. बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद राज्य में तीन दिन का हाई अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

BOMB DISPOSAL SQUAD
ASSAM RIFLES
DELHI BLAST
बदरीनाथ धाम में सुरक्षा
BADRINATH DHAM SECURITY TIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.