ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में तीन दिन का हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात

पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड पहले भी कई बार आतंकियों के निशाने पर रहा है. साल 2010 में भी हरिद्वार कुंभ के दौरान पुलिस को हरकी पैड़ी के पास कुछ संदिग्ध वस्तु मिली थी. तत्कालीन मेलाधिकारी अलोक शर्मा ने बताया था कि कुछ लोग कुम्भ में गड़बड़ी करने की फिराक में थे. वही रुड़की में एक धार्मिक स्थल में एक आतंकी के रुकने से भी ये साफ़ हो चुका है कि राज्य में भी कुछ लोग आना जाना कर चुके है.

उत्तराखंड पुलिस के ADG इंटेलिजेंस अभिनव कुमार की माने तो प्रदेश की पुलिस तमाम एजेंसियों के संपर्क में है. फिलहाल उत्तराखंड से किसी तरह का कोई इनपुट नहीं मिला है. फिर भी अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश में अलर्ट किया हुआ है. क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए प्रदेश के अन्य इलाकों में भारी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं. पर्यटकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई है.

उत्तराखंड पुलिस के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए तमाम इलाकों में गहन चेकिंग की जा रही है. वही नेपाल से लगते इलाकों में भी आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

देहरादून : दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार रात को हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में चौकसी बढ़ा दी गई है. प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया हुआ है. उत्तराखंड के लगते हुए पड़ोसी राज्य यूपी और हिमाचल की सीमा हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल हर जगह विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है.

इसके अलावा साल 2013 रुड़की में आयोजित शौर्य दिवस की सभा में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक छात्र तुषार की मौत हो गई थी. इसके साथ ही रुड़की से भी कई बार आतंकी कनेक्शन सामने आते रहे हैं. यहीं कारण है कि उत्तराखंड पुलिस भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट है.

दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक अलर्ट जारी किया है. खासकर यूपी से लगे जिले जैसे उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में है. इन जिलों में यूपी से आने वाले हर वाहन की गहनता से चेकिंग की जा रही हैं. देहरादून-दिल्ली मार्ग पर भी बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है.

-अभिनव कुमार, एडीजी इंटेलिजेंस-

उत्तराखंड पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार ने बताया कि उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लगती है. लिहाजा तीनों जगह पर फोर्स को तैनात करके चेकिंग की जा रही है.

यूपी की सीमाओं पर भी चेकिंग बढ़ाई गई. (ETV Bharat)

दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजधानी देहरादून में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं. देहरादून SSP अजय सिंह के मुताबिक कल देर रात से ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग शुरू कर दी गई थी, जो अभी भी निरंतर जारी है. आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सुरक्षा टाइट रहेगी.

हमने भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में अचानक से जाकर चेकिंग की है. शादी समारोह स्थल पर भी हमने निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं. आज भी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके होटल-ढाबों रिसोर्ट में रुकने वाले लोगों का सही पता मोबाइल नंबर और सभी जानकारियां अपने पास रखने के लिए निर्देश दिए हैं. अगर कोई भी जरा भी लापरवाही बरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-

देहरादून से लगे हरिद्वार में भी चेकिंग की जा रही है. हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि उनके जिले की सीमा यूपी के कई जनपद से लगती है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. सीमा की भी सीमाओं पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति कई नजर आ रहा है तो उससे पूछताछ भी जा रही है. किसी भी कीमत पर सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया. (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड सुरक्षित है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस चेकिंग से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है. पुलिस ने उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वो होटल, रिसोर्ट या अन्य जगहों पर रुकने के लिए अपना पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें.

डॉग स्क्वायड के साथ चेकिंग करते हुए जवान. (ETV Bharat)

बदरीनाथ धाम में भी सुरक्षा बढ़ाई गई: दिल्ली में हुए बम विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर श्री बदरीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है. श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

देहरादून आईएसबीटी पर चेकिंग करती हुई पुलिस, (ETV Bharat)

अभियान के संबंध में बीकेटीसी अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार से बातचीत की और तीर्थयात्रियों ने फूलप्रूफ सुरक्षा हेतु कहा. मंदिर समिति और जिला चमोली पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान आज सुबह से शाम तक जारी रहा. श्रद्धालुओं के सामान, वाहनों व आवासीय परिसरों की गहन जांच की गई. सुरक्षाकर्मियों को मंदिर परिसर, बाजार क्षेत्र तथा पार्किंग स्थलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें---