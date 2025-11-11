ETV Bharat / state

दिल्ली कार ब्लास्ट में उत्तराखंड का युवक हुआ घायल, शादी की शॉपिंग करने गया था, राज्य में चेकिंग तेज

शादी की शॉपिंग करने दिल्ली गया था हर्षिल: हमारे बेटे की फरवरी में शादी है. वो शादी की शॉपिंग के लिए अपनी मां, छोटे भाई और अपनी होने वाली दुल्हन के साथ शॉपिंग करने गया था. गदरपुर से हर्षिल अपनी कार से दिल्ली गया था. जब सोमवार को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ तो वो उसके बराबर वाली रोड से दूसरी तरफ को जा रहे थे. हर्षिल की कार का शीशा खुला होने के कारण उसे कांच के टुकड़े लगे. इससे वो घायल हो गया. इसके बाद हर्षिल को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे खतरे से बाहर बताया है. जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. हर्षिल सेतिया की उम्र 28 वर्ष है. वो उधम सिंह नगर जिले में गदरपुर के सरस्वती विहार का रहने वाला है.

दिल्ली कार ब्लास्ट में उत्तराखंड का युवक घायल: ईटीवी भारत संवाददाता घायल युवक के घर उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर पहुंचे. लेकिन परिजनों को अभी इस मामले में जांच होने तक आशंका या अनुमान लगाने से मना किया गया है. पता चला है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में गदरपुर का हर्षिल सेतिया पुत्र संजीव सेतिया घायल हुआ है. संजीव सेतिया ने बताया कि-

उधम सिंह नगर/रुद्रप्रयाग: दिल्ली कार ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. 20 लोग घायल हुए हैं. FSL की टीम और अन्य एजेंसियों की टीमें जांच कर रही हैं. इस ब्लास्ट में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हुआ है. ये युवक अपने विवाह की शॉपिंग करने अपने परिवार के साथ दिल्ली गया था.

काशीपुर में चला चेकिंग अभियान: इधर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, रुड़की समेत उधम सिंह नगर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है. इस दौरान काशीपुर में भी पुलिस टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, डिजाइन सेंटर, स्टेडियम चौराहा, चीमा चौराहा, महाराणा प्रताप चौक, टांडा तिराहा, शाहिद विभिन्न स्थानों पर सदन चेकिंग अभियान चलाया गया.

एसपी ने किया चेकिंग टीम का नेतृत्व: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद देश के विभिन्न राज्यों सहित देव भूमि उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. उधम सिंह नगर जिले में भी पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में काशीपुर में भी एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

रुद्रप्रयाग में भी सघन चेकिंग: दिल्ली में लाल किले के समीप एक कार में हुए जोरदार धमाके की घटना के बाद जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस को उच्च सतर्कता के स्तर पर रखा गया है. उक्त घटना के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के दिशा-निर्देशन में जनपद के समस्त थाना एवं चौकियों पर सुरक्षा और गश्त की व्यवस्थाओं को और अधिक रूप से सक्रिय किए जाने के निर्देश किए गए हैं.

गश्त बढ़ाई गई: सुरक्षा की दृष्टि से जनपद की सीमाओं सहित सम्पूर्ण जनपद में आवागमन कर रहे वाहनों की गहन चेकिंग सहित सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है. सभी वाहनों, यात्रियों एवं मालवाहक वाहनों की सघन तलाशी एवं सत्यापन कार्रवाई की जा रही है. साथ ही बस अड्डों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भी पुलिस बल की गश्त और निगरानी बढ़ायी गयी है.

एसपी ने लोगों से सतर्क रहने को कहा: एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने जानकारी दी कि-

जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों, सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों सहित जिले के समस्त पुलिस बल को सघन चेकिंग अभियान, प्रभावी गश्त तथा जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष से निरन्तर सम्पर्क में रहने के निर्देश दिये गये हैं. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. आम-जनमानस से अपील है कि सतर्क रहें, अफवाहों से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर 112 पर दें.

-अक्षय कोंडे, एसपी, रुद्रप्रयाग-

