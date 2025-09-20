ETV Bharat / state

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव: टीम आदित्य और तुलसी आमने-सामने, एजीएम में सदस्यों ने निकाली भड़ास

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा में मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

Published : September 20, 2025 at 5:59 PM IST

रांची: व्यवसायियों का सर्वोच्च संगठन झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव रविवार 21 सितंबर को होने जा रहा है. राजधानी रांची के डंगराटोली स्थित स्वर्णभूमि बैंक्वेट हॉल में सुबह 9 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान होगा. जिसमें 3985 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 21 प्रत्याशियों को चुनेंगे. इसके अलावे छह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है. जिसकी घोषणा आज शाम तक कर दी जाएगी.

21 सितंबर को ही जारी होंगे चुनाव परिणाम

चुनाव प्रभारी पवन शर्मा के अनुसार चयनित कार्यसमिति सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव करेंगे. मतदान के बाद देर शाम परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई कमेटी संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1 अक्टूबर से क्रियाशील हो जाएगी.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और एफजेसीसीआई के चुनाव पदाधिकारी पवन शर्मा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

21 सदस्यीय कार्यसमिति और 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए इन दिनों झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स में गहमागहमी तेज है. इस चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए एक तरफ टीम आदित्य है तो दूसरी ओर टीम तुलसी महतो है. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होनेवाला है.

चुनाव से पहले व्यवसायियों ने खुलकर रखे विचार

चुनाव से पूर्व पारंपरिक रूप से चैंबर भवन में शनिवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एजीएम हुआ. इस दौरान वर्तमान अध्यक्ष परेश गट्टानी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां सदस्यों के बीच रखी.

मतदान में शामिल होंगे संजय सेठ