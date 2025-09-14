ETV Bharat / state

सिंहूभूम चैंबर चुनाव में पहली बार एकतरफा रहा रिजल्ट, मानव केडिया बने अध्यक्ष

जमशेदपुर: कोल्हान का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव बिस्टुपुर स्थित चैंबर भवन में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. चुनाव परिणाम शनिवार को आया, जिसमें मानव केडिया एवं कावंटिया की टीम सभी 30 पदों पर एकतरफा जीत हासिल की है. विपक्षी टीम संकल्प के सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. इस बार के चुनाव में मानव केडिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. मानव केडिया टीम के पुनीत कावंटिया ने महासचिव पद पर जीत हासिल की है.

बता दें कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हर दो साल में होते हैं. चैंबर के 2046 सदस्य हैं. चुनाव प्रक्रिया में ई-वोटिंग और ऑफ लाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. इस बार के चुनाव में कुल 1727 सदस्यों ने मतदान किया है, जिनमें 1118 सदस्यों ने ई-वोटिंग यानी ऑनलाइन वोटिंग की है.

जानकारी देते नवनिर्वाचित चैंबर अध्यक्ष (ETV BHARAT)

शनिवार को हुए मतदान में 928 सदस्यों में 606 सदस्यों ने मतदान किया. मजिस्ट्रेट की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ. इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहे. 11 प्रमुख पदों के अलावा 30 कार्यकारिणी के लिए केडिया-कावंटिया की टीम ने एक रफा कब्जा जमाया है. जीत पर सभी लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी.

इस बार की जीत एक चुनौती है: नवनिर्वाचित अध्यक्ष