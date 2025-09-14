ETV Bharat / state

सिंहूभूम चैंबर चुनाव में पहली बार एकतरफा रहा रिजल्ट, मानव केडिया बने अध्यक्ष

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव में 30 पदों पर एकतरफा परिणाम आया है.

singhbhum-chamber-of-commerce-election-in-jamshedpur
जीत की खुशी मनाते मानव केडिया की टीम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: कोल्हान का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव बिस्टुपुर स्थित चैंबर भवन में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. चुनाव परिणाम शनिवार को आया, जिसमें मानव केडिया एवं कावंटिया की टीम सभी 30 पदों पर एकतरफा जीत हासिल की है. विपक्षी टीम संकल्प के सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. इस बार के चुनाव में मानव केडिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए. मानव केडिया टीम के पुनीत कावंटिया ने महासचिव पद पर जीत हासिल की है.

बता दें कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हर दो साल में होते हैं. चैंबर के 2046 सदस्य हैं. चुनाव प्रक्रिया में ई-वोटिंग और ऑफ लाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. इस बार के चुनाव में कुल 1727 सदस्यों ने मतदान किया है, जिनमें 1118 सदस्यों ने ई-वोटिंग यानी ऑनलाइन वोटिंग की है.

जानकारी देते नवनिर्वाचित चैंबर अध्यक्ष (ETV BHARAT)

शनिवार को हुए मतदान में 928 सदस्यों में 606 सदस्यों ने मतदान किया. मजिस्ट्रेट की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ. इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहे. 11 प्रमुख पदों के अलावा 30 कार्यकारिणी के लिए केडिया-कावंटिया की टीम ने एक रफा कब्जा जमाया है. जीत पर सभी लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी.

इस बार की जीत एक चुनौती है: नवनिर्वाचित अध्यक्ष

मीडिया से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि पिछले चार वर्षो में चैंबर की गतिविधि में काफी बदलाव आया है. व्यवसायी की सुरक्षा और उनके हित के लिए चैंबर की टीम ने मिलकर काम किया है. देश में चैंबर को अलग पहचान दिलाई है. इस बार की जीत एक चुनौती भी है, जिसे मिलकर पूरा करेंगे.

उन्होंने बताया कि युवाओं की टीम है. जज्बा के साथ शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है. कोल्हान में नया उद्योग स्थापित हो इसका प्रयास किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके. अध्यक्ष ने बताया कि सरकार से हमारी मांग है कि धालभूमगढ़ में नया एयरपोर्ट बने, क्योंकि इस क्षेत्र से बंगाल, ओडिशा की दूरी कम है. एक नया जुड़ाव स्थापित होगा. इसके लिए चैंबर लगातार प्रयास करेगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, टीम आदित्य को चुनौती देने मैदान में उतरी टीम तुलसी

जीएसटी स्लैब में बदलाव का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने की जताई उम्मीद

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल करेगा वियतनाम का दौरा, उद्योग मंत्री करेंगे रवाना

For All Latest Updates

TAGGED:

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनावझारखंड में चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनावSINGHBHUM CHAMBER COMMERCE ELECTIONजमशेदपुर में चैंबर चुनावJHARKHAND CHAMBER ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.