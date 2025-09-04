ETV Bharat / bharat

जीएसटी स्लैब में बदलाव का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत, घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने की जताई उम्मीद - JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE

जीएसटी स्लैब में बदलाव की देशभर में चर्चा हो रही है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने भी इस बदलाव पर बयान दिया है.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2025 at 8:49 PM IST

रांची: केंद्र सरकार के नए जीएसटी स्लैब से घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होने की संभावना है. सामानों के दाम में कमी होने की वजह से बाजारों में वस्तुओं की मांग में तेजी आने का भी अनुमान है. जाहिर तौर पर इससे बाजार में रौनक आएगी और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार के द्वारा देश में 22 सितंबर से 5% और 18% की दो जीएसटी स्लैब रखने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे वस्तुओं के दामों में कमी आएगी, लेकिन सरकार को कंपनियों पर नजर रखनी होगी कि सामानों के दाम में बेवजह वृद्धि ना हो, नहीं तो जीएसटी की दर में कमी होने के बावजूद कोई खास लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा.

आम उपभोक्ताओं से जुड़ी चीजें सस्ती होंगीः परेश गट्टानी

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेस में भी बदलाव किया है. इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब जीएसटी के मात्र दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही प्रभावी रहेगी. केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं से जुड़ी जरूरत की चीजें सस्ती होंगी. इसके अलावे जीवन रक्षक दवा से लेकर कृषि उपकरण, शिक्षण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, रोज इस्तेमाल में आने वाली चीज खासकर टूथब्रश, शेविंग क्रीम, नमकीन आदि के दाम भी घटेंगे.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गट्टानी से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि फिलहाल 1200 सीसी से नीचे के पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी वाली गाड़ियां जिसकी कीमत 10 लाख है और उन गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगता है. लेकिन 22 सितंबर से उन गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगेगा. यानी 10% जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

चैंबर ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर जताई नाराजगी

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को बार-बार पत्र लिखा गया है. इसके बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

"सिंगल विंडो सिस्टम लागू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण"

उन्होंने कहा कि झारखंड के व्यवसायियों के समक्ष सबसे बड़ी परेशानी सिंगल विंडो सिस्टम का नहीं होना है. इसके कारण एक छोटा उद्योग लगाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में दौड़ लगानी पड़ती है. इतना ही नहीं चैंबर ने सरकार से बिल्डिंग रेगुलराइज कराने के लिए बनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने कई बार आग्रह किया गया, ताकि 6 लाख बिल्डिंग ऑनर को फायदा हो, लेकिन इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है. ऐसे में नगर निगम के द्वारा अवैध बिल्डिंग के नाम पर बार-बार नोटिस भेज कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है.

"बकाया भुगतान नहीं होने से दबाव में व्यापारी"

सरकारी योजना को क्रियान्वित करने में लगे व्यापारियों के लंबित बकाया का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया जा रहा है इसके बावजूद उन्हें पेमेंट नहीं हो रहा है. इस वजह से एक तरफ बैंक के इंटरेस्ट का दबाव व्यापारियों को झेलना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर राज्य के व्यापारी आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं.

बिहार सरकार की नीति का किया स्वागत

उन्होंने बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का स्वागत करते हुए कहा कि वहां 100 करोड़ का निवेश करनेवाली कंपनी को एक रुपये में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए. जमीन उपलब्ध कराने पर ही यहां उद्योग लग पाएंगे. उन्होंने कहा कि बड़े उद्योग लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन यदि सरकार देती है तो यहां रोजगार का भी सृजन होगा.

