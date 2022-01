પોરબંદરઃ મકરસંક્રાંતિની રાત્રે વીરભનુની ખાંભી પાસે બે કાર અથડાઈ હતી. જેમાં બન્ને કાર ચાલકોએ સામસામે બોલાચાલી કરતા ટોળું ભેગું થઇ ગયું હતું અને બે જૂથ વચ્ચે મારામારી (Clashes between Two Groups in Porbandar) થઈ હતી. જેમાં એક વ્યક્તિએ ફાયરિંગ કરતા બે લોકોના મોત(Porbandar Double Murder Case) નિપજ્યા હતા. પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને ત્રણ આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી હતી. સમગ્ર પ્રકરણમાં પાલિકાની ચૂંટણીનું મનદુઃખ હોવાનું સામે આવ્યું છે, તો નહિ પકડાયેલ 8 આરોપીઓમાં ભાજપના ધારાસભ્ય અને તેના પુત્ર પણ સામેલ છે જેને ઝડપવા પોલીસે કવાયત હાથ ધરી છે.

પકડાયેલ ત્રણ માંથી એક આર્મીમેને કર્યું હતું પોતાની રિવોલ્વરમાંથી ફાયરિંગ

પોરબંદરમાં મકરસંક્રાંતિની રાત્રે થયેલા ડબલ મર્ડરમાં ત્રણ આરોપીની ધરપકડ

પોરબંદરમાં મકરસંક્રાંતિની સાંજે વીર ભનુંની ખાંભી પાસે કાર અથડાવવાની બાબતમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. જેમાં પાંચથી છ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતા કોંગ્રેસના રાજ પરબત કેશવાલા (મહેર ઉ 33 રહે ઇન્દિરા નગર) અને કલ્પેશ કાનજી ભૂતિયા (ખારવા નવીબંદર ઉ 37 રહે રંગોલીયા પાર્ક રાજકોટ ) બે લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. વનરાજ કેશવાલાએ ભાજપના સુધરાઇ સભ્ય અને તેના પુત્ર સહિત 11 વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.

આ ધટના બાબતે પોરબંદરના ઇન્ચાર્જ એસપી જુલી કોઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઘટનામાં સામેલ ત્રણ આરોપીઓએ રાઉન્ડ અપ કરાયા હતા. તેમજ રિવોલ્વર, કાર્તિસ અને તલવાર સહિત મુદામાલ સાથે ધરપકડ કરાઈ છે. જેમાં અરભમ લખમણ ઓડેદરા એક્સ આર્મીમેન છે અને તેની પાસેથી પરવાગી વાળી રિવોલ્વર જપ્ત કરાઈ છે. આ ઉપરાંત અન્ય અરોપીમાં ધ્રુવ ઉર્ફે ધીરેન મેરામણ ઓડેદરા અને ભના નેભા ઓડેદરા સામેલ છે. ત્રણેય આરોપીઓને કોર્ટમાં(Murder Crime Case in Porbandar) રિમાન્ડ માટે રજૂ કરાશે.

ડબલ મર્ડરના અન્ય 8 આરોપીઓને પકડવા પોલીસે ચાર ટીમ બનાવી

આ ઘટના બાદ રિવોલ્વર પિસ્તોલ તથા બેઝબોલના ધોકા વડે વનરાજ કેશવાલાને અને મૃતક રાજ કેશવાલા તેમજ વનરાજના મિત્ર મૃતક કલ્પેશ ભૂતિયા પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. જેમાં વનરાજને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી અને રાજ કેશવાલા અને કલ્પેશ ભૂતિયાની હત્યા નિપજાવ્યાનો ગુનો નોધાયો છે. આ 11 શખ્સોમાં ભાજપના ધારાસભ્ય સભ્ય ભીમા ઓડેદરા (BJP MLA Bhima Odedra Murder Case) અને તેના પુત્ર નિલેશ ઓડેદરા, હાજા લખમણ ઓડેદરા ( ઇન્દિરા નગર), અરભમ લખમણ ઓડેદરા (ઇન્દિરા નગર),ભના નેભાભાઈ ઓડેદરા ( પોરબંદર), રામભાઈ સુખદેણ (પોરબંદર), સંજય પોલા રબારી, પોલા રબારી (પોરબંદર) , રામા રૈયા રબારી (ઇન્દિરા નગર), હિતેશ રામા ( હાજાનો ભત્રીજો) તથા મેરામણનો છોકરા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઇ હતી જેમાં ત્રણની ધરપકડ બાદ અન્ય આઠ આરોપીઓને ઝડપવા પોલીસે અલગ અલગ ચાર ટિમ બનાવી છે.

