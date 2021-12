મુંબઈ: શીના બોરાની હત્યાના(Sheena Bora murder case) દોષિત ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ સીબીઆઈને પત્ર લખીને દાવો કર્યો છે કે તેની પુત્રી જીવિત છે અને કાશ્મીરમાં છે.

ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ સીબીઆઈને પત્ર લખ્યો

પોતાની પુત્રીની હત્યાના આરોપમાં જેલમાં રહેલી ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ સીબીઆઈને પત્ર( Indrani Mukherjee wrote a letter to the CBI ) લખ્યો છે. જેમાં ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ કહ્યું છે કે તેની પુત્રી શીના બોરા હજી જીવિત (Sheena Bora still alive ) છે અને તે હાલમાં કાશ્મીરમાં છે.

શીના બોરા મર્ડર કેસનો પર્દાફાશ

શીના બોરા મર્ડર કેસનો(Sheena Bora murder case) પર્દાફાશ જ્યારે ઈન્દ્રાણી મુખર્જીના ડ્રાઈવર શ્યામવર રાયને હથિયાર સાથે પકડવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે ખુલાસો કર્યો હતો કે તે અન્ય કેસમાં સામેલ હતો અને કથિત રીતે હત્યાનો સાક્ષી બન્યો હતો. શ્યામવર રાયે મુંબઈ પોલીસને જણાવ્યું કે ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ શીના બોરાનું ગળું દબાવ્યું હતું. , જેમને તેણીએ 2012 માં તેની બહેન કહી હતી.

મીડિયા એક્ઝિક્યુટિવ પીટર મુખર્જી સાથે લગ્ન કર્યા

વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શીના ઈન્દ્રાણીની પ્રથમ પુત્રી હતી અને કથિત રીતે તેની માતાને મુંબઈમાં ઘર અપાવવા માટે તેને બ્લેકમેલ કરતી હતી.મુંબઈ પોલીસ અને બાદમાં સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ તેના બે બાળકો શીના અને મિખાઈલને છોડી દીધા હતા. શીનાને તેની માતા વિશે ત્યારે ખબર પડી જ્યારે તેણે મીડિયા એક્ઝિક્યુટિવ પીટર મુખર્જી સાથે લગ્ન કર્યા બાદ એક મેગેઝિનમાં પોતાની તસવીર જોઈ.

ઇન્દ્રાણીએ તેણીને તેની બહેન તરીકે ઓળખાવ્યા

તેમની માતા અને ઇન્દ્રાણીએ તેણીને તેની બહેન તરીકે ઓળખાવ્યા પછી શીના બોરા તેના પતિ પીટર સાથે પણ મુંબઈ આવી ગઈ હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, તે 2012માં ગુમ થઈ ગઈ હતી. રાહુલ મુખર્જી તેની સાથે શું થયું તે જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે. રાહુલ અને શીના પ્રેમમાં પડ્યા હતા અને ગાયબ થતા પહેલા થોડો સમય સાથે રહ્યા હતા. જોકે, રાહુલને કહેવામાં આવ્યું હતું કે શીના પોતાનું જીવન તેમનાથી દૂર વિદેશમાં વિતાવવા માંગે છે.

ઈન્દ્રાણીએ આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા

2015 માં જ્યારે આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો, ત્યારે તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો કે ઈન્દ્રાણીએ મુંબઈના બાંદ્રામાં શીનાનું ગળું દબાવ્યું અને પછી તેના મૃતદેહનો નિકાલ કરવા પડોશી રાયગઢ જિલ્લામાં ગઈ. તેમને શીનાના અવશેષો મળ્યા છે. જો કે ઈન્દ્રાણીએ આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે.

ઈન્દ્રાણીની ધરપકડ બાદ તેના પૂર્વ પતિ સંજીવ ખન્નાની પણ હત્યા

ઈન્દ્રાણીની ધરપકડ બાદ તેના પૂર્વ પતિ સંજીવ ખન્નાની પણ હત્યા અને પુરાવાના નિકાલમાં મદદ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ પીટર મુખર્જીની પણ ષડયંત્રમાં સંડોવણી બદલ ધરપકડ કરી હતી. જોકે, તેને 2020માં જામીન મળી ગયા હતા. પીટર અને ઈન્દ્રાણી મુખર્જીએ ટ્રાયલ દરમિયાન છૂટાછેડા લીધા હતા.

આ પણ વાંચોઃ VIJAY DIWAS 2021 : આજથી 50 વર્ષ પહેલા ભારતે માત્ર 13 દિવસમાં પાકિસ્તાનને ઘૂંટણિયે લાવી દીધું

આ પણ વાંચોઃ 50th Victory Day: દિલ્હીથી ઢાકા સુધી વિજયની ઉજવણી, PM મોદીએ શહીદોને આપી શ્રદ્ધાંજલિ