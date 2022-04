અનાકપલ્લે(આંધ્રપ્રદેશ): લગ્ન સમારોહમાં વેડિંગ કાર્ડનું વિશેષ મહત્વ (UNIQUE AND DIFFERENT WEDDING CARD) હોય છે. તમારા નજીકના અને પ્રિયજનોને વિવિધ સ્વરૂપોમાં સુંદર લગ્ન કાર્ડ આપવામાં આવે છે. લગ્નનું કાર્ડ ગમે તેટલું સારું (Different wedding invitation) હોય, પરંતુ લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપ્યા પછી, સંબંધીઓ તેને ફેકી દે છે. તેથી, આંધ્રપ્રદેશના અનાકાપલ્લે જિલ્લાના મુનાગાપાકાના વિલ્લુરી નુકા નરસિંહરાવે (Importance of wedding card in wedding) તેમના પુત્રના લગ્નના કાર્ડને યાદગાર બનાવવા માંગતા હતા.

પુત્રના લગ્ન માટે નવીન કાર્ડ પ્રિન્ટ કરાવવાનું નક્કી કર્યું: વિલ્લુરી નુકાએ પુત્રના લગ્નનું કાર્ડ નવી રીતે છપાવી લીધું, જેની તેઓ અપેક્ષા રાખે છે. આ વિચાર તેને 7 વર્ષ પહેલા આવ્યો હતો. તે સમયે કોઈએ તેમને લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પુસ્તકના રૂપમાં લગ્નનું કાર્ડ (Wedding card in book form) આપ્યું હતું. વિલ્લુરી નુકાએ એક વર્ષ સુધી તે કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો અને ઘણું લખ્યું. તેથી તે સમયે તેણે પોતાના પુત્રના લગ્ન માટે એક નવીન કાર્ડ પ્રિન્ટ કરાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.

નોટબુકની શૈલીમાં છાપેલ લગ્ન કાર્ડ: તેમના ખ્યાલને વર-કન્યા દ્વારા પણ સ્વીકારવામાં આવ્યો અને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યો. નોટબુકની શૈલીમાં છાપેલ લગ્ન કાર્ડ. કાર્ડની આગળની બાજુએ લગ્નની વિગતો અને પાછળની બાજુએ વર-કન્યાના ચિત્રો. અને મધ્યમાં 80 પાનાનું પુસ્તક છે. દરેક કાર્ડ માટે તેણે રૂ. 40/- ખર્ચ્યા. આ રીતે 700 લગ્નના કાર્ડ છપાવીને વહેંચવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્ડ જોઈને સંબંધીઓ અને સ્થાનિક લોકો ખુશ થયા છે. વરરાજાના પિતા નરસિમ્હા રાવનો ઇરાદો છે કે, લગ્નનું કાર્ડ અમુક સમય માટે અનોખું અને ઉપયોગી હોવું જોઈએ અને લોકો થોડા સમય માટે લગ્ન વિશે ભૂલી ન જાય.