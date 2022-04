બક્સર(બિહાર): કહેવાય છે કે, સંબંધો સ્વર્ગમાં બને છે. ગમે તેટલું અંતર હોય, આ સંબંધો (Australian Woman Married Young Man from Bihar) સાત સમંદર પાર પણ બને છે. આવું જ કંઈક બિહારના બક્સરમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં બિહારી વરરાજા અને વિદેશી કન્યાના લગ્ન (Love story of Australian bride and bihari groom ) જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. જ્યાં પ્રેમની સીમાઓને બાયપાસ કરીને બક્સરના રહેવાસી યુવકે ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન સંપૂર્ણ ભારતીય વિધિઓ, રીતરિવાજો અને ધામધૂમથી થયા છે. ખાસ વાત એ છે કે આ લગ્નમાં વરરાજા અને વરરાજા બંનેની સહમતી હોય છે અને બંનેના પરિવારો પણ ખૂબ ખુશ હોય છે.

જયપ્રકાશ 2019માં ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો: જયપ્રકાશ 2019 થી 2021 દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયામાં MS સિવિલ એન્જિનિયર તરીકે પોસ્ટેડ છે. અભ્યાસ દરમિયાન જયપ્રકાશ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં જીલોંગની રહેવાસી વિક્ટોરિયાના પ્રેમમાં પડ્યા હતા. તેના પિતા સ્ટીવન ટોકેટ અને માતા અમાન્ડા ટોકેટ પણ તેમની પુત્રી વિક્ટોરિયા સાથે ઇટાડીમાં કુકુધા આવ્યા છે. તેમણે તેમની પુત્રી વિક્ટોરિયાના લગ્ન કુકુડાના ભૂતપૂર્વ સરદાર નંદલાલ સિંહના મોટા પુત્ર જયપ્રકાશ યાદવ સાથે હિંદુ રીતિ-રિવાજ મુજબ કરાવ્યા.

વિદેશી કન્યાના માતા-પિતાને બિહારી સંસ્કૃતિ ગમતી: વિક્ટોરિયા સાથે બક્સર, બિહાર પહોંચેલા વિદેશી પરિવારને બિહારી સંસ્કૃતિ ખૂબ જ ગમતી. 20 એપ્રિલના રોજ, જ્યારે બંનેએ શહેરના ખાનગી મેરેજ હોલમાં લગ્ન કર્યા, ત્યારે કન્યાના માતાપિતાની ખુશીની કોઈ સીમા ન હતી. આ લગ્ન સમારોહને જોવા માટે દૂરદૂરથી મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા હતા. જયપ્રકાશ કી દુલ્હનિયા વિક્ટોરિયા તેના શહેરમાં શિક્ષક તરીકે કામ કરે છે. તેના માતા-પિતાને પણ તેની વિક્ટોરિયાની પસંદગી પર ગર્વ છે, જે પાંચ ભાઈઓ અને બે બહેનોમાં સૌથી નાની છે. પુત્રીના કન્યાદાનની વિધિ કર્યા બાદ જ્યારે તેણીના માતા-પિતાને તેમના જમાઈ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે તેઓને તેમની પુત્રીની પસંદગી પર ગર્વ છે. તેમણે બિહારી સંસ્કૃતિને ખૂબ સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ પણ ગણાવી હતી.

વિદેશી દુલ્હનોને જોવા માટે ઉમટેલી ભીડઃ સામાન્ય રીતે જે રીતે સગા-સંબંધીઓ અન્ય ધર્મ અને ધર્મમાં લગ્ન કરવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરે છે, જયપ્રકાશ સાથે પણ કંઈક આવું જ બન્યું હતું, તેમના કેટલાક સંબંધીઓ પણ આ લગ્નથી નારાજ હતા. પરંતુ, પાછળથી જ્યારે એવું નક્કી થયું કે બધું હિંદુ રીતિ-રિવાજ પ્રમાણે થશે, ત્યારે બધા સહમત થયા. બધા વિદેશીઓ કન્યાને જોવા અને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા.