નવી દિલ્હી: CBSE શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય શિક્ષણ ઉપરાંત કૌશલ્ય સંબંધિત અભ્યાસક્રમો (Skills related courses in cbse) પણ ઓફર કરવામાં આવશે. CBSEનું કહેવું છે કે, તેમની શાળાઓ માટે ઓછામાં ઓછા 50 ટકા વિદ્યાર્થીઓ માટે આવા કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. દેશભરની CBSE શાળાઓ માટે આ એક નવી શરૂઆત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે 50 ટકા વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળાઓમાં સ્કિલ ટ્રેનિંગ શરૂ (skill training in cbse schools) કરવામાં આવી રહી છે. કૌશલ્ય શિક્ષણ પર CBSEના અધ્યક્ષ (chairman of cbse 2021) મનોજ આહુજાએ જણાવ્યું હતું કે, આપણી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (national education policy india) મુજબ, શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઓછામાં ઓછા 50 ટકા કૌશલ્ય શિક્ષણનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

CBSE અને સ્કિલ કાઉન્સિલ વચ્ચે કરાર

નવી શિક્ષણ નીતિ (new education policy india)ની આ જોગવાઈને અમલમાં મૂકવા અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં રોજગારી કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે CBSE અને સ્કિલ કાઉન્સિલ વચ્ચે કરાર (agreement between cbse and skill council 2021) થયા છે. CBSEએ યોગ અને બ્યૂટી એન્ડ વેલનેસ સેક્ટર (Yoga and the Beauty and Wellness Sector India) સ્કિલ કાઉન્સિલની સાથે 9માંથી 12માં ધોરણ માટે બ્યુટી એન્ડ વેલનેસના ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓને કુશળ બનાવવા જોબ રોલ્સ માટે MOU પણ સાઇન કર્યા છે.

યોગ એ સર્વગ્રાહી વિકાસનું અભિન્ન અંગ

CBSEના અધ્યક્ષ મનોજ આહુજાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સહયોગમાં આગળ જતા શાળાની ઇકોસિસ્ટમમાં કૌશલ્ય શિક્ષકોની તાલીમ (training of skill teachers staff)નો પણ સમાવેશ થશે. બ્યુટી એન્ડ વેલનેસ સેક્ટર સ્કિલ કાઉન્સિલના સમર્થનથી અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે CBSE શાળાઓમાં પ્રશિક્ષિત શિક્ષકો ઉપલબ્ધ છે. CBSE અધ્યક્ષે કહ્યું કે, મને ખૂબ જ ગર્વ છે કે CBSEએ પણ 11માં અને 12માં ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગ જેવા વિષયને સ્કિલ તરીકે લૉન્ચ કર્યો છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ વિદ્યાર્થીઓ માટે શારીરિક, સામાજિક, ભાવનાત્મક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય (social emotional and mental health in education) સહિત સર્વગ્રાહી શિક્ષણની વાત કરે છે. યોગ એ સર્વગ્રાહી વિકાસનું અભિન્ન અંગ છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગને કૌશલ્ય વિષય તરીકે સંસ્થાકીય બનાવવાનો આ પ્રયાસ તેમને ન માત્ર રોજગારી યોગ્ય બનાવશે, પરંતુ તેમના સર્વાંગી વિકાસમાં પણ મદદ કરશે."

શિક્ષકો માટે ટ્રેન ધ ટ્રેઈનર પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કરાશે

મોનિકા બહેલ, CEO- B&WSSCના જણાવ્યા મુજબ, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 (NEP 2020) હેઠળ, CBSEના ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌંદર્ય અને યોગ NSQF અનુરૂપ કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો શરૂ કરવામાં આવશે. B&WSSC આ વિષયોમાં CBSE શાળાના શિક્ષકો માટે ટ્રેન ધ ટ્રેઈનર પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કરશે, જેથી તેમના વિદ્યાર્થીઓની કૌશલ્ય આધારિત તાલીમને જરૂરી ઉદ્યોગ સાથે સંરેખિત કરી શકાય. વિદ્યાર્થીઓ વર્ગ 9 અને 10 માટે સ્તર 3 અભ્યાસક્રમો અને વર્ગ 11 અને 12 માટે સ્તર 4 અભ્યાસક્રમો પસંદ કરી શકે છે. આ કૌશલ્ય આધારિત અભ્યાસક્રમો વિદ્યાર્થીઓને નોકરી માટે તૈયાર કરશે, તેમનું શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી વ્યવસાય અને B&WSSC તેમને આમાં મદદ કરશે.

સન્માનજનક આજીવિકા કમાવવામાં મદદ મળશે

આ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો 2 વર્ષના સમયગાળા માટે ચાલશે અને વિદ્યાર્થીઓને તેમના પસંદ કરેલા પ્રવાહમાં કૌશલ્ય પ્રદાન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે જ શાળાઓમાં ચલાવવામાં આવશે. શાળાઓમાં કૌશલ્ય આધારિત શિક્ષણની રજૂઆત વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તેમના પસંદ કરેલા કૌશલ્ય વિષયમાં સારી રીતે નિર્ધારિત કારકિર્દીના માર્ગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અને તેમની ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરશે અને તેઓને ભારતના અર્થતંત્રમાં પ્રવેશવા અને સન્માનજનક આજીવિકા કમાવામાં મદદ મળશે.

